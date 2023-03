NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle nach Zahlen für 2022 von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate stimmten zuversichtlich hinsichtlich der IT-Investitionen von Unternehmen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch dürfte sich die Lage bei zu Zulieferungen entspannen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 19:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 20:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005158703