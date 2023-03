Apple soll in diesem Jahr sein erstes Mixed-Reality-Headset vorstellen. Auch wenn das Produkt Berichten zufolge sowohl Augmented- als auch Mixed-Reality-Inhalte unterstützen wird, liegt der Fokus Apples auf AR. In der vergangenen Woche sorgte ein Stück der Financial Times (Paywall) für Aufsehen. Darin schrieben die Autoren Patrick McGee und Tim Bradshaw, dass das erste hauseigene Mixed-Reality-Headset mehr als nur eine neue Produktkategorie für den Konzern sein werde: Apple-Chef Tim Cook wolle sich mit der Einführung des Produkts, das eines Tages das iPhone ersetzen soll, ein Denkmal ...

