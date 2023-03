FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.03.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 140 PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 280 (247) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 185 (195) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES SAINSBURY TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 300 PENCE - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TI FLUIDS TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 100 PENCE - ODDO BHF CUTS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS TO 'NEUTRAL' (OP) - PRICE TARGET 55 EUR - RBC RAISES EMPIRIC STUDENT PROPERTY TARGET TO 100 (97) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 670 (645) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'SELL' (NEUTRAL) - SOCGEN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 370 PENCE - 'BUY'



