Die dreiteilige Dokureihe von Produzent und Regisseur Sascha Gröhl (Vitamedia Film) holt als erstes Unterhaltungsformat in der 59jährigen Geschichte des Grimmepreises gleich zwei Auszeichnungen: Die VOX-Reihe gewinnt in der Kategorie "Unterhaltung" sowie auch den "Publikumspreis der Marler Gruppe".Können 13 Menschen mit Down-Syndrom ein eigenes Restaurant führen? Wenn man an ihre Stärken und Talente glaubt und diese wie ein menschliches Mosaik zu einem ganzen Unternehmen zusammensetzt? Mit dieser Prämisse hat im Herbst 2022 die Dokureihe "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" (VOX) Millionen Zuschauerherzen erobert."Danke, dass ihr diese Menschen aus der Stigmatisierung heraus holt!"..."Lange hat mich kein Format mehr so abgeholt und bewegt!"... "Danke für diese Sendung! Ihr macht die Welt zu einer besseren!" Dies sind nur drei Stimmen des überwältigenden Zuschauerechos auf Social Media zum bis dato größten TV-Inklusionsprojekt Deutschlands. Produzent Sascha Gröhl und sein Vitamedia-Team haben im Frühjahr 2022 eine klare Mission: Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt völlig neu zu denken. Menschen, die bis dato meist nur als Randfiguren im Beruf eingesetzt wurden, aufrichtiges Vertrauen zu schenken und zu selbstbewussten Hauptakteuren zu machen. Drei Monate lang wurden 13 Menschen mit Down-Syndrom im Hotelrestaurant "Himmelreich" (Diakonie Breisgau) ausgebildet und auf eine eigenständige Restauranteröffnung vorbereitet. Gemeinsam mit Tim Mälzer und Andre Dietz als Mentoren geht es um eine Restaurantkonzept-Entwicklung auf Basis der Stärken, die sie bei den 13 Teilnehmenden entdecken."Normalerweise werden Menschen mit Behinderung da eingesetzt, wo sie am wenigsten falsch machen können. Wir wollen das aber umdrehen: wir wollen sie da einsetzen, wo sie am meisten richtig machen können", erklärt Mälzer.Erst der Mensch, dann das Konzept - so die Idee und der Beginn einer spannenden Reise. Sascha Gröhl und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Crew empathisch zu begleiten, die Höhen und Tiefen mit menschlicher Nähe und gleichzeitig respektvoller Distanz zu verfolgen. Die individuellen Fortschritte und die unglaubliche Dynamik, die das gesamte Projekt auf einmal entwickelte, hat selbst den erfahrenen Regisseur überrascht."Wir alle haben irgendwann diese besondere Magie gespürt, die vor Ort mit allen Beteiligten entstanden ist. Wir haben gefühlt, dass dieses Projekt etwas einzigartig wertvolles und vor allem nachhaltiges werden könnte: 13 Menschen, die uns und der ganzen Welt gezeigt haben, dass sie alles schaffen können - wenn man ihnen Vertrauen und eine Chance schenkt. Wenn man Inklusion wirklich ernst meint und Rahmenbedingungen schafft, die echte Teilhabe ermöglichen. Um es mit den Worten von Teilnehmerin Ayla-Marie zu sagen: "Jeder Mensch hat es verdient arbeiten zu dürfen - und wir auch!"Das Grimme Institut hat diese Leistung jetzt sogar zweifach honoriert.Link zu Grimme-Preis: https://ots.de/BPzvh0Das Format online: https://ots.de/YKoqKvLink zu Fotomaterial: https://ots.de/rzMsqE