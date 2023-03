Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) freut sich über zwei Grimme-Preise. Die beliebte Kindersendung "Unser Sandmännchen" (rbb/MDR/NDR) gewinnt in der Kategorie "Kinder & Jugend". Das Politik-Magazin "Kontraste" erhält die begehrte Auszeichnung für seine "Besondere Journalistische Leistung" in der Kategorie "Information & Kultur".rbb-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Beide Produktionen haben im rbb eine lange Tradition. 'Unser Sandmännchen' begleitet die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer schon seit über 60 Jahren. Es freut uns umso mehr, dass sein neues Recycling-Fahrzeug dem Traumsandbringer nun auch einen Grimme-Preis beschert hat. Unser Polit-Magazin 'Kontraste' steht seit 55 Jahren für exzellenten Journalismus. Die Würdigung der Redaktion für ihre kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus ist hochverdient und ein starkes Signal in diesen Zeiten. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser großartigen Auszeichnung."Grimme-Preis für den Sandmann-Rahmen "Recycling-Fahrzeug"Die Kultsendung "Unser Sandmännchen" ist 2022 mit neuen Folgen an den Start gegangen. Bei den kurzen Filmen stehen die wichtigen Themen Diversität und Nachhaltigkeit im Fokus. So ist der Sandmann in der preisgekrönten Folge in einem Recycling-Fahrzeug unterwegs: Die Kinder werfen ihren Müll in das "Maul" der Maschine und kurzerhand verwandeln sich alte Joghurtbecher in einen Bastel-Elefanten.Aus der Jury-Begründung: "Besonders gelungen findet die Jury die Modernisierung der Animation und die Beschäftigung mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit, das hier - wie immer ohne Worte - kindlich begreifbar gemacht wird. [...] Die bewährte, aber künstlerisch wie inhaltlich herausragende Stop-Motion-Animation mit vielfältigen handgearbeiteten Requisiten und einem neuen Fuhrpark beweist, wie lebendig und zeitgemäß die bekannte Sendung sein kann. Dies gelingt mit Leichtigkeit und einem bezaubernden Charme, der Kinder von heute, aber auch deren Eltern gleichermaßen erreicht. [...] Im ausgezeichneten Film ist Inklusion als Selbstverständlichkeit eingebaut und somit ein Teil der erzählten Geschichte [...]."Produziert wurden die neuen Sandmann-Rahmenhandlungen von der Anderthalb Medienproduktion GmbH (Produzent: Matthias Bazyli) für den rbb (Redaktion: Nina Paysen) in Koproduktion mit der rbb media. Regie führte Stefan Schomerus, der auch das Drehbuch schrieb. Die Animation lag bei Tine Kluth. Erstveröffentlichung: KiKA, Donnerstag, 23.06.2022, 18.50 Uhr, 3.30 Min.Das Erfolgsformat "Unser Sandmännchen" entsteht als Koproduktion von rbb, MDR und NDR unter der Federführung des rbb. Jeden Abend schauen über eine Million kleine und größere Menschen den Traumsandbringer bei KiKA, im rbb Fernsehen, im MDR-Fernsehen und auf den digitalen Plattformen. Die preisgekrönte Folge ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/unser-sandmaennchen/sandmaennchen-geschichten-recycling-maschine-oder-unser-sandmaennchen/rbb/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvc2FuZG1hbm4vMjAyMi0wOC0xNlQwMDowMDowMF8xOWIwMWRmNS05YTY3LTQxMTAtODQ3Ni05NDVlNTIxOWQ1NjUvenVzYXR6XzIwMjIwODE2X3JlY3ljbGluZ19tYXNjaGluZQ?isChildContent=) abrufbar.Grimme-Preis für die "Besondere Journalistische Leistung" von "Kontraste""Kontraste" erhält den Grimme-Preis für die kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus. Die drei Preisträger Georg Heil (Redaktionsleiter), Lisa Wandt (Chefin vom Dienst) und Silvio Duwe (Autor) nehmen diesen Preis stellvertretend für die gesamte Redaktion entgegen.Ausgezeichnet werden verschiedene Beiträge der Redaktion, darunter etwa eine Recherche zu einem rechtsradikalen Reservisten-Netzwerk, ein Beitrag über den fragwürdigen Schulterschluss zwischen Querdenkern und Friedensaktivisten sowie ein Film über den sogenannten "Wutherbst".Aus der Jury-Begründung: "Der lange Atem der Redaktion 'Kontraste' ist bemerkens- und lobenswert. Seit vielen Jahren bearbeiten Mitarbeiter:innen der rbb-Redaktion Randthemen des Rechtsradikalismus'. Sie taten das auch im Jahr 2022 und leisteten damit unter dem Dach der Magazinsendung einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung und zur öffentlichen Debatte, der aus Sicht der Jury in diesem Jahr herausragte. Auch deshalb, weil derartige Recherchen im zurückliegenden Krisen- und Kriegsjahr insgesamt seltener waren als in anderen Jahren - aber kein bisschen weniger wichtig. [...] Es ist keine banale Aufgabe, zu verstehen und verständlich zu machen, wie rechtes Gedankengut verbreitet wird und sich verbreitet. [...] Die Redaktion von 'Kontraste' arbeitete relevante und keineswegs beliebige Verbindungspfade heraus. Sie wies dabei mehr als nur Kontakte zwischen Personen nach. Sie stellte weltanschauliche Zusammenhänge heraus. Diese Arbeit erfordert eigene Informationsnetze, Weltwissen, Sach- und Methodenkompetenz, reflektierte quellenkritische Arbeit, ein stetes Hinterfragen der eigenen Vermutungen und ein gutes Erinnerungsvermögen. [...] Recherchen in den Randgebieten des Rechtsradikalismus erfordern zudem auch Mut. Unter den Medienvertreter:innen, die in den vergangenen Jahren bei Demonstrationen von Rechtsextremen oder Querdenkern bedrängt und angegriffen wurden, sind auch nun ausgezeichnete Journalist:innen der 'Kontraste'-Redaktion.""Kontraste" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Fkontraste%2FY3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUva29udHJhc3Rl&data=05%7C01%7Culrike.herr%40rbb-online.de%7C39fe696f34664ee589a608db29561e74%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638149222065056065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wd0sFzDCBR8t2YNHNJVvOItjIIms86fdZ4kTOwRY75Q%3D&reserved=0) im Ersten ist das ARD-Politikmagazin des rbb aus Berlin - investigativ, analytisch, kritisch. Alle drei Wochen donnerstags um 21.45 Uhr sendet "Kontraste" live aus der Hauptstadt.Die 59. Grimme-Preis-Verleihung findet am 21. April 2023 im Theater der Stadt Marl statt. Der Grimme-Preis gilt als einer der renommiertesten Fernsehpreise in Deutschland.Pressekontakt:Ulrike Herr / Nicola zu StolbergTelefon: (030) 97 99 3 - 12 115ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5468568