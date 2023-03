München (ots) -Mit sechs Auszeichnungen wird die ARD beim 59. Grimme Preis geehrt. In der Kategorie "Besondere journalistische Leistungen" erhält die rbb-Redaktion von "Kontraste" den Preis für die "kontinuierlichen und investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus". Die besondere Auszeichnung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes geht an Maren Kroymann, die in der ARD ihr erfolgreiches Comedy-Format präsentiert, "als hochversierte Fernsehpersönlichkeit, der es mit ihrer Kreativität und ihren vielschichtigen Ausdruckmöglichkeiten immer wieder neu gelingt, Misogynie und Verachtung für eine diverse Gesellschaft deutlich zu benennen und am Ende: zu entlarven".Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Ich freue mich sehr, dass die ARD in den Kategorien Information & Kultur sowie Kinder & Jugend von der Jury des Grimme Preises ausgezeichnet wird. Die ARD-Dokumentationen und Reportagen, auf die wir verstärkt setzen, wollen alle Altersgruppen erreichen und vermitteln gefühlvolle und vielschichtige Bilder zur aktuellen Situation hierzulande und in der Welt. Diese Dokumentationen sind perspektivische Beschreibungen, die den Fokus auf den Menschen richten, Einblicke in Lebenssituationen gewähren, somit größere Zusammenhänge begreifbar machen und damit Orientierung in einer globalisierten, multiperspektivischen Welt bieten: authentisch und emotional. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern, ganz besonders auch Maren Kroymann!"Die Preise im Einzelnen:Kategorie Information & KulturAtomkraft Forever (PIER 53 Filmproduktion für SWR/NDR)Buch/Regie: Carsten Rau, Produktion: Carsten Rau, Hauke WendlerDie Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung (Wildfilms für WDR)Buch/Regie: Mila Teshaieva, Marcus LenzBESONDERE JOURNALISTISCHE LEISTUNGDie rbb-Redaktion von "Kontraste" für die kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des RechtsradikalismusKategorie Kinder & JugendSandmann-Rahmen: Recycling-Fahrzeug (ANDERTHALB Medienproduktion für rbb/KiKA)Buch/Regie: Stephan Schomerussmypathisch (whylder für funk)SPEZIALSTRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut? für die sehr differenzierte Auseinandersetzung mit Afghanistan(NDR/funk)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion, Presse und Information,E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5468558