RWE mit Rekordgewinn - Außerdem: Die aktuellsten News auf Instagram

Mit den Zahlen für das ereignisreiche Jahr 2022 konnte RWE überzeugen. Neben einer bestätigten Dividende für 2022 strebt der Konzern eine Dividendenerhöhung für 2023 an.



Am heutigen Dienstag morgen legte RWE seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Hierbei konnte der DAX®-Konzern durchaus positiv überzeugen und Anlegerinnen und Anleger können sich über eine bestätigte Dividende von 0,90€ je Aktie freuen. Weiterhin stellte der Konzern in Aussicht, eine Erhöhung der Dividende auf 1,00€ je Aktie anzustreben. Ebenfalls konnte RWE einen operativen Gewinn von 6,3 Milliarden Euro erzielen - dieser Rekordgewinn fällt damit doppelt so hoch aus, wie im Vorjahr. Hierzu trug vor allem das Kerngeschäft von RWE bei, von welchem die Bereiche Kohle und Kernenergie ausgeschlossen sind.









Quelle: HSBC