Europäische Bank-Aktien zeigen weiter Erholungs-Tendenzen und notieren am Dienstag zu Mittag teilweise kräftig im Plus. Im DAX führen Commerzbank und Deutsche Bank die Performance-LIste an, im ATX zeigen sich die Bank-Aktien Bawag, Erste Group und RBI ebenso allesamt fester. Der Stoxx Europe 600 Banks zeigt ein Plus von mehr als 3 Prozent. Ob sich das Vertrauen in den Banken-Sektor wieder nachhaltig gefestigt hat, wird sich aber erst weisen. Momentan steht mit Sicherheit die morgige FED-Sitzung und die weitere Vorgehensweise der US-Notenbank angesichts der jüngsten Turbulenzen im Fokus.

