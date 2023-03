Stuttgart (ots) -An die Redaktionen Kultur / Musik / MedienFestivalProgrammänderung bei Schwetzinger SWR FestspielenUraufführung der Oper "Im Dickicht" zur Festspieleröffnung am 28. April entfällt / neu: Konzert mit dem SWR Symphonieorchester unter Peter Rundel mit Sarah Maria Sun (Sopran) und Dietrich Henschel (Bariton) am 30. April, 18 UhrDie Leitung der Schwetzinger SWR Festspiele und des Staatstheater Mainz müssen mit größtem Bedauern die für den 28. April 2023 geplante Uraufführung der Oper Im Dickicht von Isabel Mundry, ein Koproduktionsvorhaben beider Institutionen, absagen. Diese Entscheidung ist für alle, insbesondere die beteiligten Künstlerinnen und Künstler sehr schmerzhaft, zumal die Produktion schon 2021 pandemiebedingt verschoben werden musste. Sie war jedoch nach sorgfältiger Abwägung der Situation alternativlos, da zum Probenbeginn nur Teile des Werkes vorlagen und keine Aussicht bestand, unter diesen Umständen eine künstlerisch hochwertige und professionell vorbereitete Uraufführung zu erarbeiten.Ersatzkonzert mit dem SWR Symphonieorchester am 30. AprilDie Premiere am 28. April entfällt ersatzlos. Anstelle der zweiten Vorstellung am 30. April 2023, 18 Uhr, spielt das SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Peter Rundel ein Konzert. Solist:innen des Konzerts sind Sarah Maria Sun (Sopran) und Dietrich Henschel (Bariton).Sonntag, 30. April, 18 Uhr, RokokotheaterSWR SymphonieorchesterPeter Rundel, DirigentSarah Maria Sun, SopranDietrich Henschel, BaritonLeos Janácek: Sonate für Klavier "1.X.1905, Von der Straße", instrumentiert von Reinbert de LeeuwFranz Schubert: Sechs Deutsche Tänze D 820, bearbeitet von Anton WebernGustav Mahler: Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn", bearbeitet für Singstimme und Kammerorchester von Klaus Simon (Auswahl)Rückerstattung von TicketsBereits erworbene Tickets für die Opernvorstellungen werden zurückerstattet. Weitere Informationen unter www.schwetzinger-swr-festspiele.de. Dort ist auch die umfangreiche Programmbroschüre als PDF zu finden.Ticket-Hotline: 07221 300 100 (10 - 16 Uhr)Onlinebuchung: SWRClassicservice.de (https://swrservice.de/swr-classic/index.php?cmd=show_details&page=va_details&va_id=363)Ticketbestellung per E-Mail: swrclassic@SWRservice.deWeitere Informationen unter http://swr.li/schwetzinger-festspiele-programmänderungBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Pressekontakt:Stefan Stahnke - Worte über Musik, Tel. 030 3478 1984, st@worteuebermusik.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5468598