DJ MARKT USA/Aktien von Entspannungen im Bankensektor gestützt

Das Thema Banken- bzw. Finanzkrise verliert an der Wall Street am Dienstag immer deutlicher seinen Schrecken. Nach der Lösung für die in Schieflage geratenen und systemrelevanten Credit Suisse deutet sich nun auch eine Rettung des kleinen Regionalinstituts First Republic Bank in den USA an. Der Kurs springt vorbörslich um 21,3 Prozent, er war zuletzt nach Schwierigkeiten der Bank auf Allzeittief gestürzt und hatte allein am Vortag 47 Prozent eingebüßt. Gestützt wird der Kurs von Berichten, wonach JP Morgan daran arbeitet, die Bank zu stützen - es geht um strategische Alternativen wie eine Kapitalerhöhung oder einen Verkauf.

Zudem soll das US-Finanzministerium generell unbegrenzte Einlagengarantien in Betracht ziehen - andere Quellen sprechen dagegen nur von einer deutlichen Anhebung der Garantien. In jedem Fall stützen diese Berichte den Aktienmarkt. Vor diesem Hintergrund deutet der Aktienterminmarkt einen freundlichen Start am Kassamarkt an, nachdem dieser bereits im Verlauf der Vortagessitzung nach den Schlagzeilen um die Credit Suisse ins Plus gedreht hatte.

Mit den Meldungen über Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors rückt die Zinsentscheidung zur Wochenmitte wieder stärker ins Bewusstsein. "Unsere eigenen US-Volkswirte (...) stimmen mit der Einschätzung überein, dass sich die Fed für 25 Basispunkte entscheiden wird", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Auch die Markterwartung geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus, womit die Einschätzungen des Marktes angesichts der Verwerfungen im Bankensektor von vormals höheren Prognosen zurückgekommen sind. Auch dieser Umstand stützt die Wall Street.

March 21, 2023 06:41 ET (10:41 GMT)

