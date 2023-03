Die Nasa hat mit dem Bau des Mondrovers Viper begonnen. Er soll dort Wasser finden und untersuchen. Seine Bauteile kommen aus aller Welt. Die Nasa baut zurzeit den 450 Kilogramm schweren Rover Viper zusammen. Das verantwortliche Team zeigt sich glücklich. "Ich bin sehr aufgeregt … Es macht mich sehr stolz auf all die Zeit und die Anstrengungen, die das Team investiert hat, um so weit zu kommen", sagte der Leiter der Tests, David Petri. In einem Reinraum im Johnson Space Center hat das Team den Rahmen des Fahrzeugs auf einem speziellen Hubtisch festgegurtet. Die Bauteile, die aus aller Welt stammen, müssen extreme Bedingungen ...

