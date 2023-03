DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertags zum Frühlingsanfang geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.23 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.016,75 +0,8% +3,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.772,50 +0,7% +14,7% Euro-Stoxx-50 4.192,36 +1,8% +10,5% Stoxx-50 3.822,55 +1,2% +4,7% DAX 15.191,02 +1,7% +9,1% FTSE 7.523,06 +1,6% -0,6% CAC 7.131,49 +1,7% +10,2% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,04% -1,83 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,28 +0,17 -0,29 US-Rendite 10 J. 3,57 +0,09 -0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,70 67,64 +1,6% +1,06 -14,7% Brent/ICE 74,74 73,79 +1,3% +0,95 -12,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,59 39,33 +0,7% +0,27 -49,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,99 1.978,38 -0,7% -13,39 +7,7% Silber (Spot) 22,43 22,54 -0,5% -0,11 -6,4% Platin (Spot) 987,13 993,05 -0,6% -5,93 -7,6% Kupfer-Future 4,03 3,95 +2,0% +0,08 +5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Das Thema Banken- bzw. Finanzkrise verliert an der Wall Street immer deutlicher seinen Schrecken. Nach der Lösung für die in Schieflage geratene und systemrelevante Credit Suisse deutet sich nun auch eine Rettung des kleinen Regionalinstituts First Republic Bank in den USA an. Der Kurs springt vorbörslich um 21,3 Prozent, er war zuletzt nach Schwierigkeiten der Bank auf Allzeittief gestürzt und hatte allein am Vortag 47 Prozent eingebüßt. Zudem soll das US-Finanzministerium generell unbegrenzte Einlagengarantien in Betracht ziehen - andere Quellen sprechen dagegen nur von einer deutlichen Anhebung der Garantien. In jedem Fall stützen diese Berichte den Aktienmarkt. Mit den Meldungen über Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors rückt die Zinsentscheidung zur Wochenmitte wieder stärker ins Bewusstsein. Die Markterwartung geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus, womit die Einschätzungen des Marktes angesichts der Verwerfungen im Bankensektor von vormals höheren Prognosen zurückgekommen sind. Auch dieser Umstand stützt.

Der Kurs von Exagen sackte um fast 15 Prozent nachbörslich ab, vorbörslich zeigt sich die Aktie noch inaktiv. Das Diagnosikunternehmen war im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Angeführt wird der Aufschwung von den Bankenwerten, nachdem die Sorgen um den Sektor nach dem erzwungenen Zusammenschluss der angeschlagenen Credit Suisse und der UBS etwas abgeebbt sind. Gestützt wird die Stimmung für den Sektor auch von beschwichtigenden Aussagen der EZB in Richtung ausreichender Liquidität. Dagegen geben die so genannten sicheren Häfen der vergangenen Tage etwas nach, so die Anleihen, der Goldpreis und auch Bitcoin. Die Rally der Aktienmärkte am Montag wurde auch von der Hoffnung getragen, dass die Zinserhöhung in den USA mit 25 Basispunkten milde ausfallen dürfte. Der Bankensektor steht mit plus 3,5 Prozent an der Spitze, gefolgt von den Versicherern und den Finanzdienstleistern (jeweils +2,5%). Die Verluste der abgeschriebenen AT1-Anleihen dürften hauptsächlich bei Vermögensverwaltern aufgelaufen sein, heißt es. Dazu gibt es Spekulationen, dass die AT1-Anleihen womöglich doch nicht voll abgeschrieben werden müssen. Für RWE geht es nach endgültigen Geschäftszahlen um 2,6 Prozent nach oben. Die sehr starken Ergebnisse decken sich der Citigroup zufolge mit den vorab veröffentlichten, den Ausblick für 2023 werten die Analysten als solide. Gut kommt die Dividende an. Swatch steigen um 4 Prozent und Richemont um 2,4 Prozent. Die Uhrenhersteller profitieren von starken Uhren-Exportzahlen aus der Schweiz. Thyssenkrupp ziehen um 5,8 Prozent. Positiv werten Händler Berichte, wonach CVC für die Stahlsparte bieten soll.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:55 % YTD EUR/USD 1,0780 +0,5% 1,0714 1,0721 +0,7% EUR/JPY 142,66 +1,2% 141,02 141,13 +1,6% EUR/CHF 0,9966 +0,1% 0,9968 0,9932 +0,7% EUR/GBP 0,8797 +0,7% 0,8742 0,8740 -0,6% USD/JPY 132,33 +0,7% 131,66 131,64 +0,9% GBP/USD 1,2253 -0,2% 1,2256 1,2267 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,8735 -0,0% 6,8747 6,8767 -0,8% Bitcoin BTC/USD 28.032,28 +0,0% 27.463,88 27.611,86 +68,9%

Der Dollar verliert angesichts der Entspannung im Bankensektor an Zulauf, er diente als vermeintlich sicherer Hafen. Außerdem werden Zinserwartungen bei der Fed ausgepreist.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben sich dank positiver Vorgaben der US-Börsen mehr oder weniger deutlich von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Furcht vor einer Bankenkrise habe nachgelassen, auch weil die EZB betont habe, dass genügend Liquidität vorhanden sei. Zudem sei der Kauf der angeschlagenen Credit Suisse durch den heimischen Wettbewerber UBS nun auch in Asien positiv gewertet worden, nachdem am Montag zunächst noch Skepsis geherrscht habe, so Marktteilnehmer. Weil sich vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank am späten Mittwoch viele Anleger aber nicht zu weit vorwagten, fielen die Erholungsgewinne eher moderat aus. In Hongkong erholte sich die am Montag heftig abverkaufte Aktie der HSBC um 2,6 Prozent. In Seoul stiegen Netmarble um 6,3 Prozent, nachdem der Entwickler von Online-Spielen eine neue Lizenz zur Veröffentlichung seiner Spiele in China erhalten hatte. Davon profitierten auch die Wettbewerber Krafton (+2,5%) und NCsoft (+0,5%). Der australische Aktienmarkt schloss höher, angeführt vom schwergewichteten Bankensektor. Stützend wirkten neben der allgemeinen Entspannung im Finanzsektor, dass aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank Erwägungen hervorgingen, bei der nächsten Zinssitzung im April eine Pause im Zinserhöhungszyklus einzulegen. Die Ankündigung einer Sonderdividende verhalf der Aktie des Kohlebergbauunternehmens New Hope zu einem Plus von 8,6 Prozent.

CREDIT

Die Zeichen am europäischen Kreditmarkt stehen auf Entspannung. Die Risikoprämien fallen deutlich, teilweise brechen sie regelrecht ein. Die Sorge vor einer systemischen Bankenkrise hat stark nachgelassen. Für Entspannung sorgen auch etwa Analystenstimmen zum Engagement europäischer Kreditinstitute in abgeschriebenen Anleihen der Credit Suisse. "Die uns vorliegenden Daten deuten aber klar darauf hin, dass das direkte Exposure der Assekuranz in den Papieren des Instituts sehr gering ist. Jedenfalls finden sich praktisch keine der vollständig abzuschreibenden AT1-Bonds in den Büchern der von uns gecoverten Versicherer", stellt LBBW-Analyst Werner Schirmer fest.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

CTS EVENTIM

kooperiert bei großen Tourneen von Künstlern in den USA und weltweit künftig mit den beiden US-Veranstaltern Mammoth Inc und AG Entertainment Touring. Die drei Anbieter haben dazu ein Joint Venture gegründet, an dem CTS Eventim die Mehrheit hält.

HENSOLDT

bekommt nächstes Jahr einen neuen Vorstandschef. Oliver Dörre, seit 2021 CEO von Thales Deutschland, wird spätestens zum 1. Januar 2024 zunächst als weiteres Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft eintreten. Mit dem Ausscheiden von Thomas Müller, voraussichtlich zum April 2024, übernehme Dörre den Vorstandsvorsitz. Bis dahin sollen die beiden Manager zusammenarbeiten.

JOST WERKE AG

hat die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea - SE) vollzogen. Wie die Gesellschaft mitteilte, ist die Umwandlung am 20. März 2023 in das Handelsregister eingetragen worden.

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY

wird sich das Wachstum aus dem Vorjahr nicht fortsetzen. Der Anlagenbauer rechnet mit einer Abschwächung der Nachfrage bei den Halbleiterkunden und sieht den Umsatz deshalb auf dem Niveau des Vorjahres (916,7 Millionen Euro). Die EBIT-Marge wird unterdessen schrumpfen - auf rund 12 Prozent von 13 Prozent im Vorjahr.

CREDIT SUISSE/PIMCO/INVESCO

Die Investment-Schwergewichte Pimco und Invesco stehen als Gläubiger von AT1-Anleihen der Credit Suisse vor hohen Verlusten. Zusammengenommen halten sie AT1-Anleihen der Bank im Volumen von fast 1,2 Milliarden US-Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

GAZPROM

Während des Moskau-Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping hat der russische Energieriese Gazprom einen neuen Rekord bei den täglichen Gaslieferungen nach China über die Pipeline "Kraft Sibiriens" verkündet. Am Montag habe "Chinas Nachfrage nach russischen Gaslieferungen" über diese Gasleitung die "bestehenden täglichen vertraglichen Verpflichtungen erheblich überstiegen", erklärte der Konzern. Gazprom habe die "angeforderten Mengen geliefert und einen neuen historischen Rekord für tägliche Gaslieferungen nach China aufgestellt".

PERNOD RICARD

will sein Portfolio an aromatisierten Whiskeys ausbauen und kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der Whiskey-Marke Skrewball. Den Kaufpreis nannten die Franzosen nicht. Die US-Gesellschaft Skrewball, die einen Whiskey mit Erdnussbutter-Geschmack herstellt, wurde 2018 von Steven und Brittany Yeng gegründet und verkaufte laut Pernod Ricard 2022 mehr als eine halbe Million Neun-Liter-Packungen.

