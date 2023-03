- Der Sabuk-Konflikt, ein Turnier im Stil von der Belagerung zwischen den Clans des Königs auf allen Servern

- Mit der Übernahme des kaiserlichen Clans erhält man die Befugnis, die Gebiete der Burg Sabuk zu verwalten, die Steuern anzupassen und vieles mehr

- Check-in-Events, bei denen verschiedene Items angeboten werden, zur Feier des Updates der neuen Inhalte

Das beliebte MMORPG MIR4 von Wemade hat am 21. März ein Update des Sabuk-Konflikts, Clan gegen Clan-Belagerung, veröffentlicht.

MIR4 aktualisiert den ‚Sabuk-Konflikt', ein Turnier im Stil von der Belagerung, um den Clan des Kaisers zu küren, am 21. März (Graphic: Wemade)

Der "Sabuk-Konflikt" ist ein turnierartiger Burgbelagerungsinhalt, bei dem Königsclans von allen Servern in jeder Region auf dem Vorherrschafts-Server zusammenkommen und darum kämpfen, der Clan des Kaisers zu werden. Nur die Königsclans der Burg Bicheon können teilnehmen. Der siegreiche Clan wird dann zum Kaiserclan, der Steuern von den Königen aller Server in jeder Region eintreiben und individuelle Steuersätze pro Server festlegen kann sowie die Autorität erhält, das Gebiet der Burg Sabuk zu verwalten.

Die erste Runde beginnt am 26. März um 22 Uhr, und jede Woche wird eine neue Runde abgehalten, insgesamt 3 Runden über 3 Wochen. In der ersten Runde kämpfen insgesamt 16 Clans darum, einen der 8 Eroberungssteine zu ergattern, die in 8 Gebieten platziert sind, und die 8 siegreichen Clans ziehen in die nächste Runde ein. In der zweiten Runde kommen 4 von 8 Clans in die nächste Runde. Und von den 4 Clans in der letzten Runde wird derjenige, dem es gelingt, den Eroberungsstein zu erobern, der Clan des Kaisers.

Der siegreiche Clan erhält als Belohnung 50.000 Clan-Kupfer. Der Clanmeister des siegreichen Clans wird zum Kaiser und erhält die Befugnis, Ämter zu ernennen, Steuersätze anzupassen, Preise zu vergeben und vieles mehr. Der Kaiser erhält außerdem ein exklusives Streitross des Kaisers, das Streitross Sabuk.

Um die Ernennung eines neuen Kaisers zu feiern, erhalten alle Spieler auf allen Servern am Tag nach dem Ende von Runde 3 das "royale Geschenk des Kaisers von Sabuk". Das Geschenk enthält verschiedene Items wie das "heroische Drachenöl des Segens", die "seltene Drachenstahl-Truhe" und mehr.

MIR4 veranstaltet zwei Check-in-Events, um das Update des Sabuk-Konflikts zu feiern. Zuerst werden "7 Tage Jubel-Anwesenheit der Winkekatze zum Sabuk-Konflikt" den Spielern bis zum 3. April die seltene bis legendäre "Elixierbox des Glückspilzes" mit Stärkungszaubern geben. Außerdem können vom 27. März bis zum 17. April der "göttliche Drache-Drachenartefakt-Verbesserungsstein", die "seltene Box mit mystischen Stücken" und weitere Items, die für das Wachstum benötigt werden, im Rahmen der "14 Tage Ära des Krieges Anwesenheit" erworben werden.

In der Zwischenzeit finden bis zum 3. April "14 Tage Anwesenheit der Dunkelheit" und das Event "Segen des Himmelsdrachen" statt, um das Update der neuen Klasse der Dämonologin zu feiern.

Von meiner Schlacht zu unserem Krieg! Ausführliche Informationen zu MIR4 finden Sie auf der offiziellen Website.

