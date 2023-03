Das amerikanische HR-Tech-Unternehmen Rippling hat am Tag des SVB-Crashes Kapital in Höhe von 500 Millionen US-Dollar aufgenommen. Die Anbahnung gleicht einem Wirtschaftskrimi. Es ist der 10. März 2023, der Tag, an dem die Silicon Valley Bank (SVB) ihre Schließung bekannt geben muss. Um 9:30 Uhr klingelt bei Neil Mehta, Partner bei dem Investmentunternehmen Greenoaks, das Telefon. Dran ist Parker Conrad, Co-Gründer und CEO des amerikanischen HR-Tech-Unternehmens Rippling. Der Grund seines Anrufs: im Eiltempo eine neue Finanzierungsrunde über eine halbe Milliarde US-Dollar zu organisieren, um die Gehaltszahlungen von 50.000 Angestellten der Kund:innen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...