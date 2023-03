München (ots) -Kremlchef Wladimir Putin überraschte am Wochenende mit einem Blitzbesuch auf der Krim und im zerstörten Mariupol. Gleichzeitig versichert ihm Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau die Unterstützung. Wie fest sitzt der russische Präsident im Sattel? Kann China im Ukraine-Krieg vermitteln? Darüber diskutieren der ehemalige Schachweltmeister und russische Oppositionelle Garri Kasparow und der langjährige Russland-Korrespondent der ARD Thomas Roth.Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Kabarettisten: Seit fast 30 Jahren steht er auf der Bühne und mischt sich in politische und gesellschaftliche Debatten ein. Wie blickt er auf den Ukraine-Krieg, Klimaschutz und seine Karriere? Darüber spricht der Kabarettist Dieter Nuhr.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der Verleger von "The European" Wolfram Weimer.Die Gäste:Dieter Nuhr (Kabarettist)Thomas Roth (langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau)Garri Kasparow (russischer Oppositioneller)Cherno Jobatey (Moderator)Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)Wolfram Weimer (The European)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5468942