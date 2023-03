New York, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Radancy, der weltweit führende Anbieter von Software für die Mitarbeitergewinnung in Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein beschleunigtes Wachstum mit einer Erweiterung seines Tech-Leadership-Teams weitergeht.Durch die Ernennung von Jennifer Vaughan und Sara Naveda zu SVP, Enterprise Solutions im Global Tech Leadership Team, rüstet Radancy seine Organisation weiter aus, um die hohe Nachfrage des Marktes nach einer ganzheitlichen, rationalisierten und skalierbaren SaaS-Einstellungslösung zu erfüllen. Die Radancy Talent Acquisition Cloud stellt einen entscheidenden Schritt nach vorne in der Branche dar, da sie eine nahtlose, integrierte Plattform bietet, die den gesamten Weg des Bewerbers optimiert, den ROI maximiert, die Kosten senkt und hilft, qualifizierte Mitarbeiter schneller einzustellen."Mit Jennifer und Sara als Leiterinnen der Enterprise Solutions Teams von Radancy werden wir mit unserer End-to-End-SaaS-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, qualifizierte Mitarbeiter auf eine kosteneffizientere Weise einzustellen, weiterhin einen globalen Einfluss auf die Branche ausüben", sagte Mike Littlewood, Chief Revenue Officer von Radancy. "Ihr bewährtes Know-how ermöglicht es uns, die Reichweite zu vergrößern und das gesamte Spektrum und den Wert der Radancy Talent Acquisition Cloud weiter mit anderen Unternehmen zu teilen."Jennifer Vaughan ist seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen tätig und wurde intern bei Radancy befördert. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den bekanntesten Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Öl und Gas, Technologie und Unterhaltung. Als SVP, Enterprise Solutions, wird sie das Enterprise Solutions Team in der zentralen Abteilung von Radancy leiten, das Wachstum des Neugeschäfts vorantreiben und innovative, optimierte Ansätze zur Erfüllung der Einstellungsziele der Kunden einführen.Sara Naveda ist seit acht Jahren ein zentrales Mitglied von Papirfly, einem Softwareunternehmen, das sich auf das Management der Automatisierung von Markenunternehmen spezialisiert hat. In ihren mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung hat Sara immer an der Spitze der methodischen Mitarbeitergewinnung gestanden und die Art und Weise, wie Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter anziehen und einstellen, durch kontinuierliche Innovation geprägt. Als SVP, Enterprise Solutions für das europäische Geschäft, wird sie sicherstellen, dass das volle Marktpotenzial der Radancy Talent Acquisition Cloud ausgeschöpft wird, indem sie ihre nachgewiesene Expertise bei der Umsetzung kosteneffizienter, wertorientierter Strategien einsetzt.Die zusätzliche Führung dieser beiden qualifizierten Fachleute bestätigt auch das Engagement von Radancy für mehr Gerechtigkeit bei der Methode der Mitarbeitergewinnung:"Während Frauen in technischen Berufen generell unterrepräsentiert sind, repräsentieren Jennifer und Sara das globale Engagement von Radancy, die Möglichkeiten für Frauen auf jeder Ebene unserer Organisation zu erweitern", sagte Michelle Abbey, Präsidentin und CEO von Radancy. "Sie alle bringen jahrzehntelange Erfahrung und bewährte Führungsqualitäten in ihre neuen Rollen ein. Ihre Arbeit wird unsere Organisation stärken und die Beziehungen zu unseren Kunden vertiefen."Informationen zu RadancyRadancy ist der führende Anbieter von cloudbasierter Software für die Mitarbeitergewinnung, der die kritischsten Herausforderungen für Unternehmen auf der ganzen Welt intelligent löst und kosteneffiziente Ergebnisse liefert, die ihre Organisationen stärken. Die Cloud zur Mitarbeitergewinnung von Radancy wird von reichhaltigen Daten und tiefgreifenden Brancheneinblicken unterstützt. Sie optimiert den gesamten Weg des Kandidaten und ermöglicht es Unternehmen, die qualifiziertesten Mitarbeiter schneller einzustellen, während gleichzeitig Kosten gesenkt werden und eine höhere Rendite erzielt wird, was die Effizienz der Rekrutierung fördert und für den Kandidaten ein angenehmeres Erlebnis darstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.radancy.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/radancy-erweitert-das-global-tech-leadership-team-um-zwei-bewahrte-fuhrungskrafte-jennifer-vaughan-und-sara-naveda-301777393.htmlPressekontakt:Alec Drummond,alec.drummond@radancy.comOriginal-Content von: Radancy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152532/5468989