Europäische Expansion ermöglicht weltweite Unterstützung in einer talentreichen Tech-Gemeinde

Veracode, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Software-Sicherheitslösungen, meldete heute die offizielle Eröffnung seines neuen Engineering-Zentrums in Prag, Tschechische Republik (Prague Engineering Centre). Gebaut wurde das Zentrum in Zusammenarbeit mit Accion Labs, einem globalen Anbieter von Komplettdienstleistungen im Bereich Software-Produktentwicklung. Auf Grundlage einer verstärkten internationalen Unterstützung wird es die marktführenden Software-Sicherheitslösungen von Veracode bereitstellen.

Mit Blick auf die Ausdehnung der weltweiten Präsenz von Veracode, zuletzt durch den Erwerb der dynamischen Analyselösung von Crashtest Security in Deutschland und der Einführung einer europäischen cloudbasierten Instanz, wird das neue Exzellenz-Engineering-Zentrum die Erweiterung der europäischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Veracode ermöglichen. Der Betrieb wird eine raschere Produktentwicklung und Innovation für den Markt ermöglichen.

Brian Roche, Chief Product Officer von Veracode, sagte: "Veracode unterstützt die Kunden seit fast zwei Jahrzehnten bei der Sicherung von mehr als 100 Billionen Codezeilen. Die Eröffnung unseres neuen Engineering-Zentrums in Prag heute ist ein entscheidender Moment für uns, während wir unsere weltweite Expansion und Unterstützung fortsetzen, um an diese Dynamik anzuknüpfen. Sehr gerne begrüßen wir im wachsenden Forschungs- und Entwicklungsteam unsere neuen hochqualifizierten Ingenieure, die unsere Innovationskapazitäten steigern und unseren Kunden überall einen marktdifferenzierenden Wert bieten werden."

Über eine einheitliche, zentralisierte Plattform, die mithilfe einer umfassenden Testlösungsreihe eine umfassende Darstellung der Sicherheitssituation bietet, sichert Veracode den Code in allen Sprachen von quelloffenen, älteren und cloudnativen Anwendungen. Die Continuous Software Security Platform von Veracode findet und behebt automatisch Schwachstellen im gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung und bietet Bedienkomfort, Geschwindigkeit und nachvollziehbare Ergebnisse für Sicherheitsteams, Entwickler und Boards.

Tom Collins, Chief Operating Officer bei Accion Labs, ergänzte: "Mit dem Zentrum in Prag forcieren wir unser strategisches Engagement in der EU; wir freuen uns über die Partnerschaft mit Veracode und den Aufbau eines erstklassigen Engineering-Zentrums."

Kurz vor der Eröffnung der Niederlassung in Prag wurde der Hauptsitz von Veracode in Burlington, MA, vom Boston Globe als "Top Place to Work in Massachusetts" und von Energage als "2023 Top Workplaces USA" ausgezeichnet.

Das neue Engineering-Zentrum in Prag wird heute offiziell eröffnet. Aktuell offene Stellen finden Sie hier.

Über Veracode - www.veracode.com

Veracode ist ein führender AppSec-Partner für die Erstellung sicherer Software, die Verringerung des Risikos von Sicherheitsverletzungen und die Steigerung der Produktivität von Sicherheits- und Entwicklungsteams. Dadurch können Unternehmen, die Veracode verwenden, ihr Geschäft und die Welt voranbringen. Mit seiner Kombination aus Prozessautomatisierung, Integrationen, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit hilft Veracode Unternehmen dabei, genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, damit sie sich mehr auf die Behebung und nicht nur auf das Auffinden potenzieller Schwachstellen konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Blog von Veracode, auf LinkedIn und auf Twitter.

Über Accion Labs www.accionlabs.com

Accion verfolgt in erster Linie das Ziel, das Leben von Menschen durch die Transformation von Unternehmen mithilfe von Innovation zu verbessern. Verteilt auf 22 weltweite Niederlassungen beläuft sich die Mitarbeiterzahl von Accion im Engineering auf mehr als 5.000 Personen. Accion arbeitet mit seinen Kunden in unterschiedlichen kooperativen White-Box-Beziehungsmodellen zusammen, die erweiterte Teams und schlüsselfertige Projekte beinhalten. Accion hat die entsprechenden Fachkenntnisse für die Entwicklung neuer Produkte und das Re-Engineering älterer Produkte mithilfe hochmoderner Technologien und Innovationen. Geleitet von einem unternehmerischen Führungsteam, das den Fokus auf Ausführung, Ergebnisse und kontinuierliches Lernen setzt, wurde Accion Labs von der Pittsburgh Business Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Pittsburgh und vom Smart Business Magazine als im Bereich Innovation führend gewürdigt. Lesen Sie mehr über Accion unter www.accionlabs.com LinkedIn Prague Engineering Centre

