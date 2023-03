Insgesamt legten die Erneuerbaren um 295 Gigawatt im vergangenen Jahr zu und kommen damit global auf eine kumuliert installierte Leistung von 3372 Gigawatt. Nach Angaben von Irena entfielen 83 Prozent der neu installierten Erzeugungskapazitäten auf Erneuerbaren-Anlagen.Nach einen am Dienstag veröffentlichten Statistik der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) sind im vergangenen Jahr insgesamt 295 Gigawatt an erneuerbaren Energien weltweit zugebaut worden. Damit sei die kumuliert installierte Leistung um 9,6 Prozent auf 3372 Gigawatt angewachsen. Es sei ein Rekordwachstum, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...