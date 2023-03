EQS-News: Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.04.2023 in Buschstr. 5, 41334 Nettetal mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



21.03.2023 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft Nettetal Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 20. April 2023, 18.00 Uhr, in die Geschäftsstelle der Baugesellschaft Nettetal AG,

Buschstr. 5 in 41334 Nettetal Tagesordnung 1. Neuwahl Aufsichtsratsmitglieder nach § 96 (2) AktG Zur Wahl in den Aufsichtsrat wird gem. § 96 AktG vorgeschlagen: a) Frau Gaby Glatz, Buchhalterin

41334 Nettetal als deren Ersatzmitglied

Herr Frederic Frucht, Beamter

41334 Nettetal b) Herr Andreas Grafer, Bereichsleiter Finanzen

41334 Nettetal

(ab 01. Mai 2023) 2. Verschiedenes

Nettetal, den 16. März 2023 Der Vorstand Ruiters Grühn



21.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com