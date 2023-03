Wilmington, Massachusetts, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die auf Datenwissenschaft gestützte Plattform organisiert nahtlos große Flotten verschiedener Roboterformfaktoren in sehr großen Lagerhäusern, um vorhersehbare, effiziente und skalierbare Produktivitätsergebnisse zu liefern.Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für Fulfillment-Lagerhäuser, kündigt LocusONE an, die branchenweit erste auf Datenwissenschaft ausgerichtete Lagerautomatisierungsplattform, die einen nahtlosen Betrieb und die Verwaltung großer Mengen von mehreren AMR-Formfaktoren als eine einzige, koordinierte Flotte in Lagern aller Größen ermöglicht. LocusONE nutzt firmeneigene Datenwissenschaft, um die gesamte Bandbreite der Bedürfnisse in Bezug auf Materialbewegungen zu unterstützen, die in den heutigen Abwicklungs- und Distributionslagern zu finden sind."LocusONE macht es einfach, eine große Anzahl von AMRs - und mehreren Formfaktoren - in sehr großen Lagern bereitzustellen und zu verwalten, sodass sie als eine einzige, aufeinander abgestimmte Flotte zusammenzuarbeiten können", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Basierend auf der firmeneigenen Datenwissenschaft von Locus ermöglicht LocusONE Betreibern, die Flexibilität und die wichtigen Geschäftsinformationen zu erwerben, die erforderlich sind, um Materialnutzlasten von 3 Unzen bis 3.000 Pfund effizient zu handhaben."Die Plattform LocusONE unterstützt eintausend oder mehr Roboter, die an Standorten von bis zu einer Million Quadratmetern oder mehr betrieben werden und mehrere Anwendungsfälle gleichzeitig in einer einzigen, intelligenten und aufeinander abgestimmten Lösung ausführen. Mit LocusONE übernehmen LocusBots eine Vielzahl von Aufgaben - einschließlich Kommissionierung und Einlagerung, Kistenkommissionierung und -einlagerung, Nachschub, Palettenaufbau, Routinewege, Punkt-zu-Punkt-Transport, Zählung und mehr - innerhalb eines einzigen Lagers. Die Datenwissenschaft hinter den Kulissen optimiert den Aufgabenmix über den Tag hinweg, um eine optimale Lagerproduktivität zu erreichen.LocusONE lässt sich in jedes WMS-System integrieren, um ein flexibles und dynamisches Flottenmanagement zu bieten, und ermöglicht die einfache Bereitstellung einer Mischung aus Origin, Vector und Max AMRs von Locus, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Lagers zugeschnitten sind. Regelmäßige Verbesserungen werden als Over-the-Air-Updates für die installierte Basis von Locus an mehr als 250 Kundenstandorten veröffentlicht."Mit Locus kann die Lieferkette von DHL den richtigen Bot für die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden bereitstellen, alles zentral koordiniert und auf einer einzigen Plattform verwaltet. Mit der leistungsstarken datenwissenschaftlichen Strategie von Locus, die über die Dashboards von LocusView bereitgestellt wird, spielt LocusONE eine wichtige Rolle bei der Verfügbarmachung der wichtigsten Business-Intelligence-Erkenntnisse, die wir benötigen, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Servicequalität für unsere Kunden zu verbessern", sagte Sally Miller, CIO North America & DSC Digital Transformation Officer von DHL Supply Chain North America. "Die Partnerschaft mit Locus hat uns geholfen, unser Engagement für kontinuierliche Innovation und digitale Transformation in der gesamten Lieferkette zu erfüllen."Die leistungsstarke datenwissenschaftliche Grundlage von Locus ermöglicht es, Hunderte - oder sogar ein Tausend oder mehr - Bots in einem einzigen Fußabdruck reibungslos zu navigieren sowie vorausschauende und umsetzbare Managementanleitungen - in Echtzeit - bereitzustellen, um den Durchsatz in einer Vielzahl von Anwendungsfällen dramatisch zu verbessern. LocusONE enthält das preisgekrönte LocusView-Paket von Locus, das datengesteuerte, umsetzbare Erkenntnisse über mehr als zwei Dutzend aufschlussreiche Berichte und Echtzeit-Dashboards liefert, darunter Arbeitsberatung, vorausschauende Erkenntnisse für den Arbeitsabschluss, betriebliche Vergleiche mit Zielen oder Zeiträumen, Auftragspool-Tracking und Anleitung, Missionsanalyse und -optimierung, Visualisierung wichtiger Leistungen und mehr.LocusONE baut die Position von Locus als branchenführendes AMR für die Automatisierung und Digitalisierung von Lagern, Vertriebs- und Fulfillment-Zentren weiter aus, um mit dem steigenden Auftragsvolumen und dem Arbeitskräftemangel klar zu kommen und die steigenden Verbrauchererwartungen effizient zu erfüllen."Da Lager immer komplexer werden, ist die Fähigkeit, sich auf eine zuverlässige Datenanalysestrategie zu verlassen, für ihren reibungslosen Betrieb unerlässlich. Die Fähigkeit, eine flexible, nahtlose und bewährte AMR-Managementplattform bereitzustellen, um eine breite Palette von Anwendungsfällen abzudecken, ist zu einem Muss in der Lagerlogistikbranche geworden", sagte Ash Sharma, Senior Research Director bei Interact Analysis. "Diese innovative Plattform zeigt, wie wichtig die Multi-Form-Faktor-Interoperabilität im heutigen Fulfillment-Lagerhaus ist, und sie spiegelt das Engagement von Locus Robotics für Innovation, Benutzerfreundlichkeit und eine umfassende Branchenvision in den letzten Jahren wider.""Die Fähigkeit von LocusONE, sich schnell und effizient in andere Automatisierungstechnologien - wie etwa Sortierungs- oder Verpackungssysteme - zu integrieren, stellt sicher, dass eine flexible, skalierbare Roboterlösung einfach sowohl in Brownfield- als auch in Greenfield-Umgebungen eingesetzt werden kann", merkte Faulk an."Die Plattform LocusONE ermöglicht es Kenco, ein nahtloses Erfüllungserlebnis zu schaffen, das eine höhere Produktivität bietet und gleichzeitig die Arbeitsmoral und Sichtbarkeit der Mitarbeiter verbessert. Wir verlassen uns auf die Dashboards von LocusView, um den Fortschritt zu überwachen und im Verlauf des Tages Informationen für unsere Vorarbeiter bereitzustellen", sagte Kristi Montgomery, Vice President, Innovation, Research & Development von Kenco Logistics. "Die Echtzeit-Einblicke von LocusONE ermöglichen es uns, unsere Kunden zu begeistern, und das ist der Punkt, der für Kenco am wichtigsten ist."LocusONE ist über das allumfassende Geschäftsmodell von Robots-as-a-Service (RaaS) des Unternehmens erhältlich. Locus Origin, Vektor und Max können einfach zu bestehenden und neuen Arbeitsabläufen hinzugefügt werden, wodurch man den Betrieb dynamisch skalieren und den sich an die sich ändernden Marktanforderungen anpassen kann. In einer von der Peerless Research Group durchgeführten Studie sagte fast die Hälfte der Befragten, dass sie ihre Robotiklösung als gesamtes integriertes System kaufen würden, das Hardware, Software, Support und Wartung umfasst.Die Locus-Initiative "Recycle, Refurbish and Repurpose" (Recyceln, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden) ist die erste in der AMR-Branche, die aktiv die Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Unternehmens an seinen Standorten auf der ganzen Welt vorantreibt - von der Herstellung und Bereitstellung bis hin zu Support und Wartung. Locus arbeitet kontinuierlich daran, Best-Practice-Strategien und -Taktiken zu identifizieren und zu implementieren, um die den gesamten Abfall in allen Bereichen unseres Unternehmens zu reduzieren.Locus wird LocusONE am Stand S2303 auf der Promat, der führenden Veranstaltung der Materialtransportbranche, die vom 20. bis 23. März in Chicago, IL, stattfindet, vorstellen. Das Thema von Locus wird dort Vision, Intelligence, Results (Vision, Intelligenz, Ergebnisse) sein - was das Engagement von Locus für die Bereitstellung umsetzbarer Informationen in einer innovativen Lösung unterstreicht, um Ergebnisse für Kunden zu erzielen. Locus wird auch Gäste im Locus Theatre empfangen, wo eine Reihe von informativen Vorträgen und Präsentationen zu Themen der Branche, Diskussionen mit Kunden und Partnern von Locus sowie Live-Präsentationen und Einlagerungsvorführungen stattfinden werden.Entspannen Sie sich außerdem jeden Tag von 16:00 bis 17:00 Uhr mit Locus für The Happiest Hour und nehmen Sie an der Schnitzeljagd von Locus auf der ProMat 2023 teil - Passport to Bots. Erfahren Sie, wie LocusBots mit anderen branchenführenden Lagerlösungen zusammenarbeiten, und nehmen Sie am Preisausschreiben teil, um einen von fünf Preisen zu gewinnen, darunter ein iPad und kabellose Beats-Kopfhörer.Weitere Informationen und Einzelheiten finden Sie unter https://locusrobotics.com/about-us/events/locus-promat-2023/Informationen zu Locus RoboticsLocus Robotics ist der weltweit führende Anbieter von revolutionären Lagerautomatisierungslösungen auf Unternehmensebene, zu denen leistungsstarke und intelligente autonome mobile Roboter (AMRs) gehören, die in mehr als zwei Dutzend Sprachen mit menschlichen Arbeitern zusammenarbeiten und die Produktbewegung und Produktivität drastisch um das 2- bis 3-Fache verbessern. Zwei Jahre in Folge zählt das Unternehmen nun schon zu den Inc. 500 und wurde mit mehr als 17 Industrie- und Technologiepreisen ausgezeichnet. Die Lösung von Locus steigert die Auftragsabwicklungsproduktivität dramatisch, senkt die Betriebskosten und verbessert die Arbeitsplatzqualität, Sicherheit und Ergonomie für die Mitarbeiter.Mit mehr als 100 der weltweit führenden Marken und einem Einsatz an über 250 Standorten auf der ganzen Welt ermöglicht Locus Robotics Einzelhändlern, 3PLs und Fachlagern, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der heutigen Fulfillment-Umgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen. 