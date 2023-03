Boston und Paris, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Circle bemüht sich um die Anerkennung durch eines der anspruchsvollsten Systeme in der EU und beantragt bei den französischen Finanzaufsichtsbehörden die wichtigsten GenehmigungenCircle, ein globales Unternehmen für digitale Finanztechnologie und Emittent von USDC und und EUROC, hat heute bekannt gegeben, dass es in Frankreich einen Antrag auf Zulassung als E-Geld-Institut (demande d'agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique) und als registrierter Dienstleister für digitale Vermögenswerte (DASP) (demande d'enregistrement en qualité de prestataire de services sur actifs numériques) gemäß den strengen Anforderungen der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) und der Autorité des Marchés Financiers (AMF) eingereicht hat. Die Absicht von Circle, eine vollständige Zulassung durch die AMF anzustreben, könnte Circle zum ersten Unternehmen machen, das eine vollständige Zulassung im Rahmen des DASP-Regulierungssystems erhält.Dieser Schritt verdeutlicht das Engagement von Circle, seine Geschäftstätigkeiten in Europa auszuweiten, wobei Frankreich zu einem wichtigen Drehkreuz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird. Die Registrierung bei der AMF ermöglicht es Circle, Kunden in Frankreich eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen unter vollständiger Einhaltung der lokalen Vorschriften anzubieten.Die als Prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) erteilten Genehmigungen ermöglichen es Circle, sein Flaggschiffprodukt für den europäischen Markt - EUROC, einen reservegedeckten Stablecoin - ins Ausland zu verlagern und den Prozess einzuleiten, der es EUROC ermöglicht, ein MiCA-konformer E-Geld-Token im Rahmen des neuen Systems zu werden.Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verfolgt Circle einen Ansatz, bei dem die Regulierung an erster Stelle steht, und fördert die Verwendung von vollständig reservierten, Fiat-gestützten digitalen Währungen, um Unternehmen zu stärken, die finanzielle Eingliederung zu fördern und schnelle und kostengünstige globale Zahlungen über das Internet zu ermöglichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston ist in den USA bereits in 48 Ländern als lizenzierter Geldübermittler reguliert und verfügt in Singapur über eine grundsätzliche Genehmigung.%26a%3Din-principle%2Bapproval&a=in+Singapur+%C3%BCber+eine+grunds%C3%A4tzliche+Genehmigung) als Inhaber einer Lizenz für große Zahlungsinstitute.Circle investiert in Frankreich"Wir freuen uns, mit diesem Antrag unsere europäische Wachstumsstrategie in Schwung zu bringen. Frankreichs umfassende Bemühungen um eine innovationsfördernde Krypto-Regulierung sind lobenswert und stimmen eng mit Circles Vision für die Zukunft des digitalen Zahlungssektors überein", sagte Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle. Die DASP-Registrierung bietet einen ersten Weg zur Unterstützung sinnvoller Innovationen im Bereich digitaler Assets. Darüber hinaus streben wir an, eines der ersten Unternehmen zu werden, das im Rahmen der verschärften PSAN-Zulassungsregelung die volle Zulassung erhält, und hoffen, dass unsere Wachstumspläne für das Land seine Position als globales Innovationszentrum stärken werden"."Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass Circle Frankreich als Grundlage für die Entwicklung seiner Aktivitäten in Europa ausgewählt hat. Diese Entscheidung bestätigt voll und ganz die Ambitionen von Frankreich, ein Zentrum für Web3-Technologien zu werden, das seit 2017 von Präsident Macron und Minister Bruno Le Maire seit mit Nachdruck vorangetrieben wird. Das tief verwurzelte Fachwissen und die Erfahrung der französischen Behörden im Krypto-Asset-Sektor werden es Circle ermöglichen, während des gesamten Zulassungsverfahrens und darüber hinaus von einem harmonisierten und robusten Ansatz zu profitieren, der durch die MiCA-Verordnung unterstützt wird. Die Wahl von Circle ist ein weiterer wichtiger Beweis dafür, dass sich die politischen Maßnahmen der französischen Regierung, die darauf abzielen, das Wachstum eines innovativen, robusten und sicheren Krypto-Asset-Sektors zu fördern, voll auszahlen. Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass Frankreich über alle Voraussetzungen verfügt, um eine globale Referenz für Blockchain-basierte Innovation und digitale Wirtschaft zu werden", sagte Jean-Noël Barrot, Delegierter Minister Delegierter im Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität, zuständig für digitalen Wandel und Telekommunikation."Wir sind bestrebt, unsere Präsenz und unser Engagement bei den Regulierungsbehörden auf dem europäischen Markt auszubauen, wobei unsere Geschäftstätigkeiten in Frankreich von entscheidender Bedeutung sind. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der AMF und der ACPR bei der Ausweitung der Anwendung unserer Produktpalette in Frankreich, die Privatpersonen und Unternehmen sicherere, schnellere und wirtschaftlichere Mittel zum Austausch von Werten bietet.", sagte Dante Disparte, Chief Strategy Officer von Circle und Head of Global Policy.Informationen zu CircleCircle ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das es Unternehmen aller Größenordnungen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von digitalen Währungen und öffentlichen Blockchains für Zahlungen, Handel und Finanzanwendungen weltweit zu nutzen. Circle ist ein Anbieter von stets verfügbarem internetbasiertem Handel und Zahlungen und ist der Emittent von USD Coin (USDC) und Euro Coin (EUROC). Die offene und programmierbare Plattform und die APIs von Circle machen es für große und kleine Unternehmen einfach, ihr Internet-Geschäft zu betreiben, ganz gleich ob es darum geht, ihre interne Finanzabteilung zu verwalten, internationale Zahlungen durchzuführen oder Lieferketten zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie auf https://circle.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1220689/Circle_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/circle-beantragt-zulassungen-in-frankreich-und-treibt-die-europaische-expansion-weiter-voran-301777476.htmlPressekontakt:Zara Gleasure,press@circle.comOriginal-Content von: Circle Internet Financial, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169284/5469048