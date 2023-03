Hansen Technologies (ASX:HSN), ein führender global tätiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, ist erfreut, eine neue Vereinbarung mit Skellefteå Kraft, einem in Schweden tätigen Energieunternehmen, bekannt zu geben. Skellefteå Kraft wird Hansen Trade im Rahmen dieser Vereinbarung für den automatisierten untertägigen Handel einsetzen.

Durch die in Hansen Trade enthaltene Lösung für den untertägigen Handel wird Skellefteå Kraft in der Lage sein, den untertägigen Handel zu automatisieren und erhebliche Kosteneinsparungen im Bilanzmanagement erzielen zu können. Dadurch wird Skellefteå Kraft die Möglichkeit haben, den untertägigen Handel mit einer modernen und einfach zu bedienenden Handelslösung zu automatisieren, wodurch das Unternehmen positive Ergebnisse erzielen und eine Zero-Touch-Automatisierung umsetzen kann. Dies wiederum wird teure, manuelle Tätigkeiten ersetzen und die Risiken auf dem untertägigen Echtzeitmarkt minimieren.

Stefan Forsgren, Business Area Director, Power System bei Skellefteå Kraft, erklärte: "Die derzeitig extrem volatilen Rahmenbedingungen, etwa durch den rasanten Anstieg der Produktion erneuerbarer Energien, stellen eine große Herausforderung für den manuellen Handel auf dem Strommarkt dar. Daher sind wir der Meinung, dass der automatisierte Handel unerlässlich ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Zeit, die zuvor für manuelle Tätigkeiten aufgewendet werden musste, für wertschöpfende Aufgaben zu nutzen. Dank Hansen Trade können wir den untertägigen Handel mit einer modernen Handelslösung automatisieren, die sich im Stromhandel bereits bewährt hat."

Scott Weir, Division President, Energy and Utilities für die Region EMEA bei Hansen, erklärte:"Der globale Handelsmarkt für Energie war nie zuvor so aktiv und so hochaktuell wie heute. Mit Hansen Trade können Energieunternehmen wie Skellefteå Kraft mit einer bisher unerreichten Agilität und mit Vertrauen in ihre unterstützende Infrastruktur operieren. Durch diese neue Vereinbarung und das wachsende Volumen an Projekten mit ähnlichen Kunden in der skandinavischen Region zeigt sich die zentrale Rolle von Hansen Trade und der einzigartige Wert seiner vielschichtigen, modularen Architektur."

Als Teil der Hansen Suite for Energy Utilities und als Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade die Anforderungen hinsichtlich Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes vollumfänglich.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Hansen unterstützt mit seinem mehrfach ausgezeichneten Softwareportfolio über 550 Kunden in mehr als 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Überwachung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Über Skellefteå Kraft

Das 1908 gegründete Unternehmen Skellefteå Kraft ist ein kommunal geführtes Energieunternehmen in Schweden und fördert die Entwicklung erneuerbarer Energien durch Investitionen und Forschung. Das Unternehmen ist einer der größten Stromproduzenten Schwedens, der Windenergie, Wasserkraft, Wärme und Bioenergie erzeugt. Das Ziel von Skellefteå Kraft ist eine letztlich zu 100 Prozent nachhaltige Energiegewinnung.

