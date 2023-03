Peking, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Tsinghua University (https://www.tsinghua.edu.cn/en/) hat kürzlich die "Internationale gemeinsame Mission zum Klimawandel und zur Kohlenstoffneutralität" ins Leben gerufen und damit ihr Engagement für den Schutz der Umwelt unter Beweis gestellt. Tsinghua und 11 internationale Unternehmen - Hitachi, Toyota, MHI, bp, Rio Tinto, Volkswagen, Microsoft, IHI, Daikin, Apple und Saudi Aramco - traten während der Veranstaltung als Sponsoren für eine Umweltinitiative auf. Qiu Yong, Vorsitzender des Rates der Tsinghua University, und Tu Ruihe, Leiter des UNEP-Büros in China, waren ebenfalls anwesend. Liu Yiqun, Dekan von Tsinghua's Research & Development Affairs Office, führte den Vorsitz bei der Eröffnungsfeier.In seiner Rede zum Thema "Gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen und eine bessere Heimat für die Menschheit schaffen" wies Qiu darauf hin, dass der Klimawandel und die Kohlenstoffneutralität wichtige Themen sind, mit denen jeder konfrontiert ist. "Angesichts der ernsten Klimakrise hat Tsinghua die Initiative der International Joint Mission on Climate Change and Carbon Neutrality gefördert."Qiu betonte, dass eine Universität von Weltklasse einen Auftrag von Weltklasse haben, eine führende Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels spielen und einen Beitrag mit knallharten Technologien leisten sollte. "Lassen Sie uns Maßnahmen ergreifen, um unseren festen Glauben an die strahlende Zukunft der Menschheit zu beweisen, die internationale Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels und der Kohlenstoffneutralität zu fördern und weiterhin zum Aufbau eines schönen Heimatlandes für die Menschheit beizutragen", sagte Qiu.Tu sagte in seiner Rede, dass die Erde das einzige Zuhause der Menschheit sei und dass die Grundlage für Fortschritt und Erfolg in der globalen Umweltpolitik darin bestehe, am Multilateralismus und am Geist der internationalen Zusammenarbeit festzuhalten, und dass der Klimawandel den gesamten Planeten und alle seine Bewohner betreffe.Tu rief alle Parteien dazu auf, dringend wirksamere Maßnahmen zu ergreifen, um die bereits erreichten Ziele umzusetzen und hofft auf fruchtbare Ergebnisse der Initiative.Die internationale akademische Welt schenkte der Joint Mission große Aufmerksamkeit. Toshiya Ueki, Vizepräsident der Tohoku University und Nigel Brandon, Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften des Imperial College London, gratulierten der Zeremonie per Video und erklärten, dass sie sich auf die Bekämpfung des Klimawandels mit internationalen Partnern freuen.Tu und Qiu verliehen den "Council Member Cup" für 12 Mitinitiatoren der Joint Mission.Die Mitglieder des Rates nahmen Videos auf, in denen sie den Wert der bekräftigen und erwarten, dass sie die Verbreitung grüner Ideen, die Förderung klimaneutraler Talente und die technologische Innovation stärken wird, um praktische Lösungen für den globalen Klimawandel zu finden und die Vision der internationalen Gemeinschaft von der Klimaneutralität zu verwirklichen.Während der Zeremonie wurde der Vorschlag für eine internationale Joint Mission zum Klimawandel und zur Kohlenstoffneutralität veröffentlicht. Es besteht aus fünf gemeinsamen Hauptelementen: Bekanntmachung der Kohlenstoffneutralität, Ausbildung von Experten auf diesem Gebiet, führende kohlenstoffneutrale technologische Innovationen, integrative Demonstrationen der Kohlenstoffneutralität in der Praxis und Förderung des Übergangs der Industrie zur Kohlenstoffneutralität. Sie fordert Unternehmen auf, bei Energieeinsparungen, Emissionsreduzierungen, technologischen Innovationen, industriellem Wandel und CO2-Neutralität zusammenzuarbeiten.Im Rahmen der Zeremonie gab die Joint Mission ihre ersten 10 Projekte zur Förderung innovativer wissenschaftlicher Forschung bekannt. Zwölf einschlägige Experten und Wissenschaftler wurden eingeladen, einen Expertenausschuss zu bilden, der über Forschung und wichtige akademische Aktivitäten berät und die Projektdurchführung überwacht. Der Vizepräsident der Tsinghua University, Zeng Rong und He Kebin, Akademiker der Chinese Academy of Engineering und Dekan des Instituts für Kohlenstoffneutralität der Tsinghua University, überreichten den Mitgliedern des Sachverständigenausschusses die Ernennungsschreiben im Namen aller Verwaltungseinheiten der Joint Mission.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036933/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-tsinghua-university-startet-eine-internationale-gemeinsame-mission-zum-klimawandel-und-zur-kohlenstoffneutralitat-um-umweltengagement-zu-demonstrieren-301777506.htmlPressekontakt:GCO,overseas@tsinghua.edu.cn,86-10-62797561Original-Content von: Tsinghua University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135227/5469062