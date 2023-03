DJ EZB/Enria: AT1 würde auch bei "privater Lösung" Stellung behalten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Ergänzungskapital der Kategorie AT1 würde nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria auch dann erst nach der vollen Abschreibung von Aktien herangezogen werden, wenn eine in Schieflage geratenen Bank nicht abgewickelt, sondern mit einem anderen Institut fusioniert würde. "Wir würden auch bei einer orchestrierten privaten Lösung diesem Ansatz folgen", sagte Enria im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlament.

Das Vorgehen der schweizerischen Behörden bei Übernahme von Credit Suisse durch UBS habe zu Unruhe am Markt für AT1-Kapital (CoCo-Anleihen) geführt, sagte Enria weiter. Die Verträge für AT1-Instrumente in der Schweiz enthielten Klauseln, die das Handeln der schweizerischen Behörden ermöglich hätten. Diese Klauseln gebe es in anderen Ländern nicht, was EZB, Abwicklungsbehörde SRB und Bankenregulierer Eba am Montag klargestellt hätten.

Enria bekräftigte aber, dass die Übernahme von Credit Suisse gleichwohl zu begrüßen sei, da eine ungeordnete Abwicklung dieser global tätigen Bank große Probleme ausgelöst hätte.

Die Behörden in der Schweiz hatten das Aktienkapital von Credit Suisse nicht voll abgeschrieben, dafür aber die CoCo-Anleihen, die in der Haftungsreihenfolge eigentlich hinter den Aktien rangieren.

