Der Energiekonzern hat einen Ergebnissprung bei erneuerbaren Energien verzeichnet. Doch der Ausbau erfolgt vor allem im Ausland. Nach eigenen Angaben investierte RWE 2022 netto 4,4 Milliarden Euro in mehr als 30 Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit 2,4 Gigawatt Gesamtleistung.RWE hat nach eigenem Bekunden seine Investitions- und Wachstumsstrategie "Growing Green" 2022 konsequent vorangetrieben. Die am Dienstag veröffentlichten Geschäftszahlen belegen das auch. So hat der Energiekonzern netto 4,4 Milliarden Euro in den Ausbau von mehr als 30 neue Erneuerbaren-Anlagen in elf Ländern mit insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...