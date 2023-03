Toronto, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Finanzierung unter der Leitung von RBC und mit Beteiligung des bestehenden Investors CRCM Ventures stellt Kapital bereit, um das Wachstum der Technologieplattform von ClearBlue Markets zu unterstützenClearBlue Markets Holding ("ClearBlue Markets"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kohlenstoffmärkte, gab bekannt, dass es im Rahmen seiner Finanzierung der Serie A unter der Leitung der Royal Bank of Canada ("RBC") 8 Millionen Dollar aufgebracht hat. Die Investition vertieft die Erfahrung von ClearBlue Markets auf den Finanzmärkten und steht im Einklang mit der Klimastrategie von RBC, die darauf abzielt, ihre Kunden bei der Umstellung auf eine Netto-Null-Produktion zu unterstützen.ClearBlue Markets bietet Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt Dienstleistungen im Bereich der Kohlenstoffmärkte an und hilft ihnen, ihre Strategien im Hinblick auf Compliance-Anforderungen und freiwillige Netto-Null-Ambitionen zu optimieren, indem es seine umfassende Beratungsexpertise und KI-gestützte Technologie einsetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kanada und ein europäisches Büro in den Niederlanden und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Marktanalysen, Kapazitätsaufbau, Kohlenstoffstrategien und die Vermittlung von Transaktionen. Heute verfügt das Unternehmen über ein beeindruckendes Kundenportfolio von mehr als 200 lokalen, multinationalen und erstklassigen Unternehmen, darunter CRH, Mercuria, JD Irving, Bain Capital Partnership Strategies, Mitsubishi, Energir und VARO Energy."Zweckgebundene Investitionen, wie die von RBC, sind für ClearBlue Markets von zentraler Bedeutung, da wir expandieren. Sie erweitern unsere Reichweite und unseren Umfang über das hinaus, was wir allein tun könnten, und helfen unseren Kunden, auf den Umweltmärkten erfolgreich zu sein," so Nicolas Girod, Mitbegründer und Technikvorstand, ClearBlue Markets. "Diese strategische Investition wird Kapital freisetzen, um die Technologie zu intensivieren und mehr Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kohlenstoffreduzierungs- und Netto-Null-Ziele zu erreichen.RBC unterstützt einige der innovativsten Unternehmen Kanadas. Durch die Nutzung seiner Plattform zur Unterstützung von Unternehmen aller Größen und Phasen stellt das Unternehmen Erfahrung, Netzwerke und Kapital bereit, um einige der größten Herausforderungen zu lösen, mit denen sich unsere Gemeinden und Volkswirtschaften konfrontiert sehen."RBC ist sich bewusst, dass der Klimawandel eine globale Herausforderung ist und dass Unternehmen wie ClearBlue Markets eine wichtige Rolle bei der effektiven Bewältigung dieses Problems spielen können," sagt Barrie Laver, geschäftsführender Direktor, Leiter von Venture Capital & Private Equity, RBC. "Die Aufnahme von ClearBlue Markets und seiner Technologieplattform in unser Portfolio steht im Einklang mit der Klimastrategie von RBC und wird unseren Kunden wiederum zusätzlichen Zugang zu Beratungsdiensten und Technologien bieten, die sie benötigen, um ihren Übergang in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."Die Investitionsgelder sind für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der bestehenden Technologieplattform von ClearBlue Markets und für die Erweiterung der Funktionalität der Tools zur Ermöglichung des Kohlenstoffmarktes vorgesehen, die auf den Angebots-, Nachfrage- und Preisprognosen von ClearBlue Markets für die Kohlenstoff- und Umweltmärkte, den umfassenden Einblicken in die Regulierung und Politik, der Entwicklung von Ausgleichsmaßnahmen und der Expertise bei der Transaktionsvermittlung aufbauen. Die neue Finanzierung in Verbindung mit dem internen Expertenteam bedeutet für ClearBlue Markets eine Beschleunigung des Strategieplans, um mehr Kunden an mehr Standorten zu unterstützen.ClearBlue Markets gab außerdem die Ernennung von Bill Morris in den Vorstand bekannt. Als ehemaliger CEO von Accenture Canada verfügt Morris über eine unbestreitbare Erfolgsbilanz bei der Skalierung und Umgestaltung von Unternehmen. Derzeit ist er als Berater für die Nature Conservancy of Canada tätig und sitzt im Vorstand der Boreal Carbon Corporation. Darüber hinaus wird Morris Erfahrung sin den Bereichen Umwelt und Kohlenstoffmärkte für die weitere globale Expansion von ClearBlue Markets von großer Bedeutung sein."Wir sind davon überzeugt, dass eine Tonne Kohlendioxid, die reduziert, vermieden oder abgesondert wird, einen sinnvollen und messbaren Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leistet," so Michael Berends, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, ClearBlue Markets. "Die fortgesetzte Ausrichtung und die Investitionen von wichtigen Akteuren wie RBC werden die Transparenz und das Vertrauen in die Einhaltung von Vorschriften und in die freiwilligen Kohlenstoffmärkte weltweit fördern, um eine effektivere Bepreisung und Reduzierung von Emissionen zu erreichen. Die Zukunft für ClearBlue Markets, seinen Kundenstamm und den globalen Kohlenstoffmarkt ist vielversprechend."ClearBlue Markets wurde bereits mehrfach für seine Beratungs-, Marktanalyse- und Kompensationsentwicklungsdienste ausgezeichnet, unter anderem mit dem begehrten Environmental Finance Voluntary Carbon Markets Award for Best Advisor 2022. Um mehr über Investmentchancen mit ClearBlue Markets zu erfahren, besuchen Sie bitte www.clearbluemarkets.com.Informationen zu ClearBlue MarketsClearBlue Markets ist ein technologiegestütztes Unternehmen für Emissionshandelsmärkte, das Unternehmen den Zugang zu den Umweltfinanzmärkten erleichtert und Vertrauen schafft, um die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten und Netto-Null-Zielen zu erreichen. Dank der fundierten praktischen Erfahrung und der integrierten Produkt- und Lösungspalette von ClearBlue - einschließlich der Entwicklung von Strategien zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten und zum Ausgleich von Emissionen, der Bewertung von Strategien und Risiken auf dem Emissionshandelsmarkt, der Analyse von Angebot und Nachfrage sowie der Preisprognose für Ausgleichszahlungen, Emissionsgutschriften und Gutschriften für erneuerbare Energien, der Erleichterung von Transaktionen und der Entwicklung von Ausgleichszahlungen - können unsere Kunden ihre Ziele in Bezug auf Emissionsminderung und Netto-Nullstellung sicher erreichen.LinkedInTwitterInformationen zu RBCDie Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut mit einem zweckorientierten, prinzipiengeleiteten Ansatz zur Erbringung von Spitzenleistungen. Unser Erfolg beruht auf den mehr als 95.000 Mitarbeitern, die mit ihrer Vorstellungskraft und ihrem Wissen unsere Vision, Werte und Strategie mit Leben füllen, damit wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen und das Gemeinwesen voranbringen können. Als Kanadas größte Bank und, gemessen an der Marktkapitalisierung, eine der größten Banken der Welt verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und außergewöhnlichen Leistungen für unsere 17 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf rbc.com. Wir sind stolz darauf, eine breite Palette von Initiativen in der Gemeinde durch Spenden, Investitionen in die Gemeinde und freiwillige Aktivitäten unserer Mitarbeiter zu unterstützen. Erfahren Sie wie, auf rbc.com/community-social-impact.Weitere Informationen: Allgemeine Anfragen: Fiona Oliver-Glasford, foliverglasford@clearbluemarkets.com, (416) 986-3948; Medienanfragen: Alessandra Seca, Blue Door Agency, alessandra@bluedoor.agency, (647) 294-4657; Andrew Block, Royal Bank of Canada, andrew.block@rbc.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2034715/ClearBlue_Markets_CLEARBLUE_MARKETS_ANNOUNCES_ROYAL_BANK_OF_CANA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clearblue-markets-gibt-royal-bank-of-canada-als-minderheitsinvestor-im-rahmen-einer-finanzierung-der-serie-a-bekannt-301777558.htmlOriginal-Content von: ClearBlue Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169287/5469100