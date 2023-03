Das beliebte MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (im Folgenden "MIR M") von Wemade veranstaltet ab dem 21. März 2023 das Event "Verbesserungsunterstützung von Aqualine".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005488/de/

Event ‚Verbesserungsunterstützung von Aqualine' für MIR M beginnt am 21. März 2023 (Graphic: Wemade)

Zwei Wochen lang können die Benutzer an zwei Veranstaltungen teilnehmen: "Verbesserungsunterstützung von Aqualine 7 Tage Login" und "Illusions-Portal Unterstützung 7 Tage Login".

Durch einfaches Einloggen können Benutzer reichlich Belohnungen erhalten, wie z. B. den "Verbesserungsstein", den "Reforging Stone" (Auffrischungsstein), das "Segenöl", die "Eintrittsmarke ins Portal" und den EXP-Buff-Item "Wachstum-Elixier" und mehr, abhängig von der Anzahl der Teilnahmen an den Login-Events.

Im Shop des Spiels sind außerdem spezielle Items zur Verbesserung der Handwerks- und Verbesserungsfertigkeiten erhältlich. Das "Herstellen Virtuosität-Unterstützung von Aqualine"-Paket, das die Fertigkeit in Schmieden, Verfeinern und Alchemie erhöht, und das "Verbessern Virtuosität-Unterstützung von Aqualine"-Paket, das dem Spieler hilft, seine Werte für Verbesserung, Verzauberung und Segen zu erhöhen.

Die Zahl der gleichzeitigen Nutzer von "MIR M" hat vor kurzem die Marke von 210.000 überschritten. Als Reaktion auf den rasanten Anstieg der Nutzerzahlen hat Wemade auch die Anzahl der Server erhöht. Bei der Markteinführung startete das Spiel mit 14 Servern. Inzwischen sind es mit 46 mehr als dreimal so viele (28 in Asien, 8 in Südamerika, 4 in Nordamerika, 6 in Europa usw.).

"MIR M" kündigte auch die Einführung neuer Systeme an. Wemade wird "WEMIX$ Payment" einführen, das es den Nutzern ermöglicht, alle "MIR M"-Items mit WEMIX$ und verschiedenen WEMIX PLAY-Spielmarken zu kaufen. Außerdem ist geplant, das "Governance"-System, das die Rechte der Nutzer erweitert, auf weitere Inhalte zusätzlich zu "Hidden Valley Capture" zu erweitern, darunter "Party Dungeon" und "Sabuk-Belagerung".

Weitere Informationen über MIR M finden Sie auf der offiziellen Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005488/de/

Contacts:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, PR Manager

yeonghyun@wemade.com