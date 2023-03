Lineage intensiviert sein Engagement in Südeuropa mit der Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Madrid und der Berufung von Raul Fores Valles zum Regional Vice President for Southern Europe

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden Anbieter von REITs für temperaturgeführte Industrie- und Logistiklösungen, eröffnete am 17. März in Madrid (Spanien) eine neue Hauptniederlassung für Südeuropa. An der Veranstaltung nahmen das Südeuropa-Managementteam des Unternehmens sowie europäische und US-amerikanische Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Muttergesellschaft von Lineage in Bay Grove teil.

Harld Peters, Lineage Logistics President of Europe, and Raúl Fores Valles, Regional Vice President of Southern Europe, deliver remarks at the opening of the company's new headquarters in Madrid. (Photo: Business Wire)

Die neue Hauptniederlassung in Madrid unterstreicht die kontinuierliche Investitionstätigkeit von Lineage in der Region und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum. Zudem entstehen durch das verstärkte Engagement in Südeuropa stärkere Verbindungen zum Netzwerk der Drehkreuze von Lineage Logistics in Nordeuropa und darüber hinaus.

Die neuen Büros bauen auf der expandierenden Präsenz von Lineage in der Region auf, zu der auch die Akquisition von Grupo Fuentes im September 2022 gehört, einem der wichtigsten spanischen Anbieter von Transport- und Kühllogistik. Die jüngsten Lineage-Investitionen in Speditions- und Transportflotten sowie die kürzlich auf den Markt gebrachten Dienstleistungen für Frischwaren werden dazu beitragen, die europäische Lebensmittel-Lieferkette effizienter zu gestalten und den Kunden beim Transport ihrer Produkte von Süd- nach Nordeuropa und darüber hinaus eine Lösung aus einer Hand anzubieten. Die innovative Datennutzung von Lineage sowie die fortschrittlichen Kühlketten-Technologien des Unternehmens und sein Netzwerk von strategischen Standorten in den verkehrsreichsten Häfen Europas helfen den Kunden, den Transport von Lebensmitteln in der temperaturgeführten Lieferkette zu optimieren.

"Spanien ist das Tor nach Südeuropa und einer der wichtigsten europäischen Märkte für Frischwaren. Wir haben uns entschieden, in unsere Präsenz in Spanien zu investieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden in Europa und weltweit noch besser erfüllen zu können", sagte Raul Fores Valles, Regional Vice President, Southern Europe, von Lineage Logistics. "Unsere neuen Büros in Madrid werden uns dabei unterstützen, unsere jüngsten Investitionen in Transport- und Speditionsdienstleistungen zu nutzen, um unsere Kunden noch effizienter mit der Welt zu verbinden."

Lineage trat erstmals 2017 in den europäischen Markt ein und betreibt heute ein leistungsstarkes europäisches Netzwerk von über 70 Kühlketteneinrichtungen in 11 Ländern, darunter sechs Einrichtungen in Spanien, zwei in Italien und drei in Frankreich. Das Unternehmen hat erheblich in seine südeuropäische Präsenz und seine Transportflotte investiert, um Kunden mit Drehkreuzen in Nordeuropa und darüber hinaus zu verbinden. Lineage stieg im Mai 2021 mit der Übernahme von Lagerhäusern von Frigoríficos de Navarra und Frioastur in Navarra und Asturien in den spanischen Markt ein.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit größten REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein weltumspannendes Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Lineage verfügt über branchenweit führendes Know-how im Bereich logistischer Komplettlösungen sowie ein konkurrenzloses Immobiliennetzwerk und entwickelt und implementiert innovative Technologien. Dies trägt dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, den Ausschuss in der Versorgungskette zu minimieren und was am wichtigsten ist als Visionary Partner von Feeding America einen Beitrag zur Ernährung der Welt zu leisten. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der Disruptor 50-Liste von CNBC für 2022 geführt, als Deloitte US Best Managed Company 2022 ausgezeichnet, als das Unternehmen Nr. 1 im Bereich Data Science und als 23. insgesamt in der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2019 eingestuft sowie in die Liste Change the World von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

