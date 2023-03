BERN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Bund sistiert die Boni-Auszahlung an Kader der Großbank Credit Suisse . Dies betrifft bereits zugesicherte, aber aufgeschobene Vergütungen für die Geschäftsjahre bis 2022, zum Beispiel in Form von Aktienansprüchen. Das teilte der Bundesrat am Dienstag mit./AWP/jha