Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" bzw. "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für den Kapitalmarkt, meldet Verbesserungen der Website-Verwaltungsanwendung von Q4 für Investor-Relations-Profis. Diese ermöglicht eine schnellere, sicherere Verwaltung von IR-Websites. Nur Q4 bietet eine umfassende, ganzheitliche Content-Management-Lösung, die es den Kunden ermöglicht, genau die Aktualisierungsmethode zu nutzen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Q4 Website Management Accelerated Workflow for IR Website Updates (Graphic: Business Wire)

Dank innovativster Technologie für die Verwaltung von IR-Websites profitieren die Kunden von einem Verfahren, das die Dokumentation von Anfragen vereinfacht, die Zeit bis zur Veröffentlichung verkürzt, Vorschauansichten bereitstellt und die sofortige Veröffentlichung von Änderungen gestattet. Mit der sichersten Strategie für die Veröffentlichung wichtiger Informationen ermöglicht die Q4-Schnittstelle effizientere Investor Relations. Dabei werden E-Mail-Threads durch einen fehlerfreien, geführten Workflow ersetzt, der schnelle, präzise Aktualisierungen gewährleistet.

"Uns ist bewusst, dass in den heutigen schnelllebigen Märkten alle IR-Teams in der Lage sein müssen, ihre IR-Websites schnell und präzise zu aktualisieren", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Mit diesen Verbesserungen bieten wir Tausenden unserer Kunden, darunter auch Agenturen, die schnellste und sicherste Möglichkeit, alle wichtigen Aktualisierungen ihrer IR-Website zu verwalten."

Diese neuen Funktionen ermöglichen es, eine breite Palette von Aktualisierungen, darunter Präsentationen, Veranstaltungen und Nachrichten, minutenschnell vorzunehmen, so dass IR-Experten mehr Zeit bleibt, sich auf die Qualität der Kommunikation zu konzentrieren, anstatt sich mit der Logistik des Änderungsmanagements befassen zu müssen.

"Indem wir Investor Relations Officers (IROs) die Möglichkeit bieten, ihre Website effizienter zu aktualisieren, tragen wir zum Stressabbau und zu Zeiteinsparungen bei und geben den zuständigen Mitarbeitenden die Gewissheit, dass sie von einem vertrauenswürdigen Partner unterstützt werden, der ein mit 5 Sternen ausgezeichnetes Angebot bereithält", so Heaps weiter.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, mit Engagement Analytics, mit einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, mit Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse sowie mit Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digitale Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter www.q4inc.com.

