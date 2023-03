Der neue Algorithmus mit künstlicher Intelligenz erkennt und ordnet vermutete abdominale Aortenaneurysmen ein

Viz.ai, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und intelligenten Pflegekoordination, gab heute bekannt, dass es die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen Algorithmus zur Erkennung von Verdachtsfällen auf abdominale Aortenaneurysmen (AAA) erhalten hat. Viz AAA ist die erste von der FDA zugelassene KI-gestützte Lösung für die Erkennung und Triage von AAA-Verdachtsfällen.

"Schätzungsweise 1,1 Millionen Amerikaner leben mit einem AAA1. Die meisten dieser Patienten sind asymptomatisch, und viele werden sich ihrer Krankheit erst bewusst, wenn eine Ruptur auftritt. Es handelt sich um eine katastrophale medizinische Notlage, die jedes Jahr zu mehr als 10.000 Todesfällen führt", so Philip Batista, MD, Associate Program Director, Vascular and Endovascular Surgery Residency, Cooper. "Dieser Algorithmus ist ein leistungsfähiges, neues Instrument für Angehörige der Gesundheitsberufe, um Personen mit AAA leichter zu identifizieren und zu erfassen und vor allem diejenigen automatisch zu überweisen, bei denen ein unmittelbares Rupturrisiko besteht."

"Ich freue mich auf die neue Aortenplattform hier bei TriHealth, deren Implementierung eine verbesserte Identifizierung, Triage und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern ermöglichen wird, was letztendlich zur optimalen Versorgung unserer Aortenpatienten führt", sagte der Gefäßchirurg Dr. Patrick Muck von TriHealth. "Wir haben die Viz-Software in den letzten Monaten zur Erkennung von Verdachtsfällen auf Lungenembolie eingesetzt und dabei eine Verbesserung der Patientenversorgung in unserer Einrichtung festgestellt."

Viz AAA nutzt künstliche Intelligenz, um automatisch nach dem Vorhandensein eines abdominalen Aortenaneurysmas zu suchen. Dabei werden beliebige Computertomographie-Angiographien (CTA) von beliebigen Scannern in einem Krankenhausnetzwerk untersucht. Der neue KI-Algorithmus (künstliche Intelligenz) und die Lösung für den klinischen Workflow werden Teil des Viz AORTIC-Moduls sein, einer KI-Lösung, die darauf ausgelegt ist, Behandlungsentscheidungen für alle Aortenpathologien zu beschleunigen.

Ein abdominales Aortenaneurysma ist eine sackförmige Erweiterung der Bauchaorta, der Hauptschlagader, die das Blut vom Herzen in den gesamten Körper transportiert. Wird ein AAA nicht erkannt und nicht behandelt, kann es zu einer Ruptur der Aorta kommen, die häufig tödlich verläuft. Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitsbekämpfung und -prävention CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ist AAA allein in den Vereinigten Staaten jedes Jahr für mehr als 10.000 Todesfälle verantwortlich. Die Software ist in bestehende Arbeitsabläufe in Krankenhäusern integrierbar und ermöglicht es Ärzten, Patienten mit Verdacht auf ein AAA schnell und einfach zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine Ruptur zu verhindern.

"AAA ist ein wichtiger und umsetzbarer Zufallsbefund, der allzu oft übersehen wird", erklärte Jayme Strauss, Chief Clinical Officer bei Viz.ai. "Das Ziel von Viz AAA lautet, abdominale Aortenerkrankungen automatisch zu erkennen und zu verfolgen, unabhängig vom Aufenthaltsort des Patienten. Wir sind überzeugt, dass dieses Produkt die Pflegeteams in die Lage versetzen wird, schwerwiegende Aorten-Notfälle wie z. B. eine Aortenruptur zu verhindern, indem die Überwachung dieser Patienten verbessert wird."

Viz.ai arbeitet mit führenden Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern zusammen, um Viz AAA in ihre klinischen Workflows zu implementieren. Das Unternehmen plant, sein Angebot im Gesundheitswesen weiter auszubauen und KI zu nutzen, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Gesundheitsversorgung zu revolutionieren.

Über Viz.ai, Inc.

Viz.ai ist ein Pionier bei der Nutzung von KI-Algorithmen und maschinellem Lernen, um den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen zu verbessern, und deckt mehr als 200 Millionen Patienten in über 1.300 Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den USA und Europa ab. Die KI-gestützte Viz-Plattform ist eine intelligente Lösung für die Pflegekoordination, die mehr Patienten identifiziert, Unterstützung für kritische Entscheidungen am Ort der Pflege bietet und zur Verbesserung der Ergebnisse beiträgt. Die Viz-Plattform stützt sich auf reale klinische Daten und bietet Patienten, Anbietern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen einen erheblichen Mehrwert. Nähere Informationen finden Sie unter viz.ai.

