Esmark, Inc. meldete heute voller Trauer den Tod von Hans Joachim Schmidt, Vater des Esmark-Gründungsinvestors und langjährigen Esmark-Vorstandsmitglieds Uwe T. Schmidt. Die Familie Schmidt spielte beim Erreichen der Führungsposition von Esmark im Stahl- und Zinngeschäft eine wichtige Rolle.

Hans Joachim Schmidt, der am 19. Februar 2023 im Alter von 90 Jahren verstarb, war eine allseits bewunderte und international anerkannte Führungspersönlichkeit und mehr als 45 Jahre lang in der Eisen- und Stahlindustrie tätig.

"Voller Trauer geben wir den Tod von Hans Joachim bekannt. Unsere Gedanken gelten in dieser schwierigen Zeit seiner Ehefrau und Familie", so James P. Bouchard, Chairman und CEO von Esmark, Inc. "Hans Joachim war seinen Söhnen Vorbild und Inspiration, und sie wiederum waren für den Erfolg von Esmark und die Etablierung des Unternehmen in mehreren Branchen von ausschlagender Bedeutung. Zudem war er ein bewundernswerter Mensch, Vater, Freund und Unternehmer."

"Sein ewiger Optimismus, seine Lebensfreude und sein Streben nach Erfolg, gepaart mit fundiertem Branchenwissen, prägten seine Söhne, die Esmark-Familie und alle, die die Ehre hatten, ihn zu kennen", fuhr Bouchard fort. "Trotz aller Widrigkeiten in seinen frühen Lebensjahren war Hans Joachims Perspektive auf die Welt und seine Antwort vielen eine Inspiration."

Hans Joachim Schmidt war 37 Jahre lang bei der Thyssen-Gruppe (jetzt Thyssenkrupp) tätig. Dabei hatte er die Rollen des President und Chief Executive Officer von Thyssen Canada Ltd und Mitglied des Vorstands von Thyssen Inc., NA inne. Zuvor war er Director der Kanadisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (AHK Kanada), Managing Director von European Industrial Products, Ltd. (Toronto), Thyssen Steel Pipe Ltd. (London) sowie G.W. Anderson Co. (London/Dortmund).

Er hinterlässt seine Frau, Sigrid "Sigi", und seine Kinder, Enkel und Urenkel. Den vollständigen Nachruf finden Sie unter hjschmidt.ca.

