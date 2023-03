Tabulate "business modeling" und Solve "decision modeling", die auf dem Gartner Data Analytics Summit und dem SAPinsider Vegas 2023 vorgestellt wurden, geben fortschrittliche präskriptive Analysen in die Hände von nicht-technischen Unternehmensanwendern

Pyramid Analytics (Pyramid), ein führender Anbieter von Unternehmensanalysen und Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine neuesten Ergänzungen zu seiner preisgekrönten Decision Intelligence Platform Tabulate, ein leistungsstarkes neues Modul für die Geschäftsmodellierung; und Solve, ein Entscheidungsmodellierungs- und Optimierungs-Plug-in für Tabulate, auf dem Gartner Data Analytics Summit in Orlando, Florida, und auf der SAPinsider Vegas 2023 in Las Vegas, Nevada vorstellen wird. Tabulate, das im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, ermöglicht es Unternehmen, Geschäftsprozesse mit Daten in einer geregelten, webbasierten Erfahrung zu modellieren, während Solve es Geschäftsanwendern ermöglicht, auf einfache Weise fortschrittliche präskriptive und Optimierungsmodelle zu erstellen und zu implementieren, um datengestützte Entscheidungen auf Basis von Live-Daten zu treffen.

Die letzte Meile der Analytik lösen

In einer von Pyramid in Auftrag gegebenen unabhängigen Umfrage unter Datenarbeitern im Jahr 2022 sagten mehr als 50 Prozent der Befragten, die bereits BI-Werkzeuge nutzen, dass sie ihre analytischen Daten in 50 Prozent der Fälle oder mehr nach Excel exportieren, um Geschäftsmodelle zu erstellen, die den Entscheidungsrahmen für die letzte Meile bilden, den sie in ihrer Arbeit benötigen. Pyramid fügte Tabulate und das Solve Plug-in hinzu, um diese Herausforderung der "letzten Meile" anzusprechen und sein Paradigma der "Data Factory for Decisions" zu vervollständigen: ein End-to-End-Datengewebe, Analytik und KI-gesteuertes Band, das Daten von der Konzeption bis zum Entscheidungspunkt über eine No-Code, reibungslose Erfahrung für Unternehmensanwender bringt.

Tabulate, ein browserbasiertes virtuelles Tabellenkalkulationsprogramm, das funktional den Tools für Desktop-Tabellenkalkulationen entspricht, ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Datenquellen mit ihren eigenen Geschäftsmodellen und einer Logik zu kombinieren, die Geschäftsprozesse widerspiegelt, die nicht in den Daten selbst enthalten sind. Die Daten werden live und direkt aus den Quellen gelesen, ohne dass sie aufgenommen oder dupliziert werden müssen. Dies steigert die Zeit bis zum Erhalt von Erkenntnissen erheblich und eliminiert gleichzeitig Probleme bei der Verwaltung und Sicherheit.

Solve, ein Plug-in für Tabulate, ermöglicht die Entscheidungsmodellierung durch die Generierung von Vorhersage- und Optimierungsmodellen, um reale "Was-wäre-wenn"-Analysen, Simulationen und die tatsächliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die Anwendungsfälle sind grenzenlos, von der Optimierung der Lieferkette über die Berechnung von Produktpreisen bis hin zur Personaleinsatzplanung.

Das Beste daran ist, dass Tabulate und Solve, wie alle anderen Elemente des Pyramid-Analysekatalogs, von anderen Benutzern auf der Pyramid-Plattform implementiert und genutzt werden können, ohne dass sie jemals direkt über die zugrunde liegenden Modelle oder Tabelleninhalte verfügen müssen.

Kernpunkte:

Seit Jahren gibt es eine schwer fassbare "letzte Meile" der Datenanalyse, welche die Unternehmen daran hindert, Antworten auf diese Frage zu finden: "Wie können wir das umsetzen?" Mit der Einführung von Tabulate und Solve hat die Pyramid-Plattform diese Lücke geschlossen und unterstützt den Weg der Daten von der Erstellung bis zum Entscheidungspunkt des Endbenutzers.

Tabulate wurde für die Modellierung von Geschäftsabläufen durch Anwender aller Ebenen entwickelt und bietet eine sehr vertraute und umfassende Tabellenkalkulation mit über 500 Funktionen, die auch in anderen bekannten Tabellenkalkulationsprogrammen zu finden sind.

Tabulate ermöglicht es Geschäftsanwendern, Geschäftsmodelle anhand von Live-Daten zu erstellen und einzusetzen, unabhängig davon, wo sich diese Daten befinden.

Mit dem Solve-Plugin können Geschäftsanwender Optimierungsmodelle mit komplexen logischen Wasserfällen, Bedingungen und Entscheidungspunkten erstellen. Mit dem Solve-Plugin können Geschäftsanwender Optimierungsmodelle mit komplexen logischen Wasserfällen, Bedingungen und Entscheidungspunkten erstellen. Diese können präskriptive Analysen, Optimierungslogik, "Was-wäre-wenn"-Szenarien und Simulationen steuern.

Tabulate und Solve sind die neueste Innovation in Pyramids kontinuierlicher Mission, Geschäftsanwendern die Möglichkeit zu geben, Daten zu absorbieren und sie mit Modellen und Werten anzureichern, sie durch Logik zu bereichern und durch Visualisierung und Abfragen Erkenntnisse zu gewinnen.

Im kommenden Pyramid 2023 Release werden Benutzer in der Lage sein, Tabellenkalkulationsformeln in Tabulate mit GPT-basierter natürlicher Sprache aus der neu bekanntgegebenen OpenAI Integration zu erzeugen.

Klicken Sie hier, um eine Demo der Pyramid Decision Intelligence Platform zu vereinbaren.

Business Intelligence auf die nächste Stufe heben

Die datengesteuerten Unternehmen von heute können schnellere und präzisere Entscheidungen treffen, die auf Fakten und nicht auf Wahrnehmungen basieren. Um wirklich datengesteuert zu werden, benötigen Unternehmen jedoch eine Plattform, die alle ihre Daten optimal nutzt. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass ihre aktuellen Business-Intelligence-Plattformen unvollständig und nicht zweckdienlich sind sie konzentrieren sich auf die Datenvisualisierung, anstatt schnelle, präzise Antworten auf tatsächliche Geschäftsfragen zu stellen. Das führt dazu, dass sie in der Vergangenheit feststecken und nur langsam oder gar nicht entscheiden können oder, schlimmer noch, schlechte Entscheidungen treffen.

Die Pyramid Decision Intelligence Plattform verändert das. Es unterstützt Menschen mit KI-Erweiterung, Automatisierung und kollaborativen Erkenntnissen, die die Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und unterstützen. Es kombiniert selbstgesteuerte Analysen mit KI und vereint Datenvorbereitung, Unternehmensanalyse und Data Science in einer reibungslosen Plattform.

Zitate:

Avi Perez, CTO und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Tabulate und Solve sind ein spannendes und mechanisch entscheidendes Element in der Datenfabrik ein Konzept, das seit über einem Jahrzehnt ein Teil der Original Pyramid Roadmap ist. Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich Daten ist das Risiko, das mit dem Verschieben von Daten zwischen eigenständigen Plattformen oder dem Export in herkömmliche, auf lokalen Rechnern gespeicherte Tabellenkalkulationen verbunden ist. Tabulate beseitigt diese Risiken durch eine geregelte direkte Verbindung, wobei die Daten von jeder Plattform aus genutzt, implementiert und analysiert werden können. Solve bringt schwer fassbare präskriptive Analysen auf Selbstbedienungs-ABI-Plattformen. Beide Erweiterungen tragen dazu bei, echte Entscheidungsintelligenz unter Verwendung von Echtzeitdaten zu liefern."

Omri Kohl, CEO und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Als wir die Idee für die Pyramid-Plattform hatten, wollten wir komplexe und ausgefeilte Lösungen für die Entscheidungsfindung für den allgemeinen Geschäftsanwender bereitstellen. Pyramid möchte, dass jeder vom CEO bis zum Mitarbeiter an der Front wertvolle Erkenntnisse aus Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen in Unternehmen treffen kann. Die Tabulate and Solve-Erweiterung ist der nächste Schritt auf dem Weg, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Sie vereinen Raffinesse, Anpassungsfähigkeit, Funktionalität und Vertrautheit zu einem benutzerfreundlichen, wertvollen Tool für Geschäftsanwender."

