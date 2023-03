Im Rahmen des International Day of Forests betont Mary Kay ihr anhaltendes Engagement für Umweltschutz und naturbasierte Lösungen

Mary Kay Inc., eine globale Fürsprecherin für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung und Nachhaltigkeit, beging den International Day of Forests durch Betonung ihrer jüngsten Zertifizierung durch den Forest Stewardship Council® (FSC®).

Mary Kay Inc., a global advocate for corporate social responsibility and sustainability, is celebrating International Day of Forests by highlighting its recent certification from the Forest Stewardship Council® (FSC®). (Credit: Mary Kay Inc.)

Die Zertifizierung gilt für die Print and Digital Imaging Centers von Mary Kay am Standort ihrer globalen Unternehmenszentrale und ihres regionalen Vertriebszentrums in Nordtexas und bestätigt das Engagement von Mary Kay zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft durch die Verwendung von 100% FSC-Recyclingmaterialien oder von FSC-Materialien aus gemischten Papierquellen für den kommerziellen Druck, in erster Linie für Papiereinlagen für weltweit exportierte Produkte.

FSC® ist eine globale, gemeinnützige Organisation, die eine globale verantwortungsvolle Waldwirtschaft durch Definition von Standards auf der Grundlage von einvernehmlichen Grundsätzen für verantwortungsvolle Forstverwaltung definiert, die von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessenvertretern unterstützt werden. Die FSC-Zertifizierung steht für ein nachhaltiges Beschaffungswesen, das die Wälder und Menschen an die erste Stelle setzt und Produkte gewährleistet, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.

"Wir sind stolz auf den Fortschritt bei unseren Nachhaltigkeitszielen", so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer von Mary Kay. "Das FSC-Zertifikat ist das Ergebnis vieler Monate harter Arbeit, der Vorbereitung, Implementierung neuer Protokolle und Schulungen. Diese Leistung betont die herausragende unternehmerische Leistung und das hervorragende Umweltengagement von Mary Kay."

Das legendäre Kosmetikunternehmen und der globale unternehmerische Geist des Unternehmens begehen nun im Jahr 2023 ihr 60. Jubiläum durch die Fortsetzung ihres jahrzehntelangen Engagements zur Bereicherung des Lebens rund um den Globus und zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt.

In diesem Jahr feiert Mary Kay darüber hinaus eine 15-jährige Partnerschaft mit der Arbor Day Foundation. Die Partnerschaft von Mary Kay und der Arbor Day Foundation begann im Jahr 2008. Zu den bedeutenden Highlights gehören:

Im Jahr 2008 nahmen selbständige Kosmetikberaterinnen von Mary Kay an einem Recyclingprogramm teil, bei dem ein Baum in einer geschädigten Waldung für jedes recycelte Schminkset gepflanzt wurde. Dank der nationalen Recyclingbemühungen der selbständigen Kosmetikberaterinnen und ihrer Kunden sowie der Mitarbeiter des Unternehmens übertraf Mary Kay das Sammlungsziel von 200.000 alten Schminksets.

Von 2009 bis 2012 unterstützte die Partnerschaft von Mary Kay mit der Arbor Day Foundation darüber hinaus die Nature Explore Classrooms in Heimen zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, um Bewohnerinnen einen sicheren Platz im Einklang mit der Natur bieten zu können.

Seit 2013 begann Mary Kay mit der Unterstützung groß angelegter Wiederaufforstungsprojekte rund um den Globus, darunter in den Vereinigten Staaten, Brasilien, China, Deutschland, Irland, Peru und Madagaskar.

Im Jahr 2018 als Mary Kay das Band für die neue Richard R. Rogers Manufacturing/Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Lewisville (Texas) zerschnitt, wurde am Standort im Rahmen einer feierlichen Zeremonie der einmillionste Baumes gepflanzt.

Bis heute haben Mary Kay und die Arbor Day Foundation 1,3 Millionen Bäume mithilfe ihrer Partnerschaft gepflanzt und setzen sich weiterhin für künftige Generationen ein.

"Das nachhaltige Engagement von Mary Kay hat die Unterstützung einer breitgefächerten Mischung von Projekten gezeigt, welche die richtigen Bäume an den richtigen Stellen pflanzen und dies zu einer wahrhaft besonderen Partnerschaft werden lassen", so Katie Loos, President der Arbor Day Foundation. "Im Verlauf der letzten Jahre hat sich unsere gemeinsame Arbeit dahingehend entwickelt, um weltweite positive Auswirkungen auf die am meisten geschädigten Wälder zu hinterlassen. Mary Kay versteht, was dies bedeutet und was es erfordert, um ein guter Haushalter für unsere am stärksten gefährdeten Ökosysteme und Gemeinschaften zu sein und wir sind nun äußerst erfreut, erleben zu können, was die Zukunft dieser Partnerschaft für die Welt noch zu bieten hat."

Erfahren Sie mehr über die Vision von Mary Kay zur Bereicherung des Lebens von heute für ein nachhaltiges Leben von morgen unter https://marykayglobal.com/sustainability/.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in mehr als 35 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über die Arbor Day Foundation

Die 1972 gegründete Arbor Day Foundation hat sich mit mehr als einer Million Mitgliedern, Unterstützern und geschätzten Partnern zur größten gemeinnützigen Mitgliederorganisation entwickelt, die sich dem Pflanzen von Bäumen widmet. In den letzten 50 Jahren wurden fast 500 Millionen Bäume der Arbor Day Foundation in Nachbarschaften, Gemeinden, Städten und Wäldern auf der ganzen Welt gepflanzt. Unsere Vision ist es, zu einer Welt beizutragen, in der Bäume zur Lösung überlebenswichtiger Probleme eingesetzt werden.

Die Arbor Day Foundation gehört zu den größten Stiftungen der Welt, die sich für den Erhalt von Bäumen einsetzen. Durch ihre Mitglieder, Partner und Programme sensibilisiert und motiviert sie Interessengruppen und Gemeinden rund um den Globus, an ihrer Mission des Pflanzens, Pflegens und Erlebens von Bäumen mitzuwirken. Weitere Informationen sind verfügbar unter arborday.org.

