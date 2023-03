Verbesserte Systemsicherheit bei geringeren Kosten

ABLIC (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC"), ein Unternehmen der MinebeaMitsumi Inc., hat heute die S-19114-Serie von Batterieüberwachungs-ICs für Kraftfahrzeuge mit hoher Spannungsfestigkeit und der branchenweit schnellsten (*1) Spannungsdetektion auf den Markt gebracht.

