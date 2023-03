VANCOUVER, British Columbia, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") begrüßt den am 16. März 2023 veröffentlichten Vorschlag der Europäischen Kommission ("EK" oder "Kommission") für ein Gesetz über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act, "CRMA" oder das "Gesetz"), in dem dargelegt wird, wie die Europäische Union ("EU") eine sichere und nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen gewährleisten will, die für die Unterstützung der Energiewende unerlässlich sind. Das Unternehmen unterstützt diese vorgeschlagene Gesetzgebung und ist der Ansicht, dass sein Chvaletice-Manganprojekt (das "Chvaletice-Projekt" oder das "Projekt") in der Tschechischen Republik wahrscheinlich wie unten beschrieben davon profitieren wird.



Wichtige Highlights für Euro Manganese

Hochreines Mangan (Batteriequalität) als strategischer Rohstoff eingeschlossen. "Mangan - Batteriequalität" wurde in die Liste der kritischen Rohstoffe aufgenommen, die in dem Gesetz als solche von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und hohem Versorgungsrisiko für die EU bezeichnet werden. "Mangan - Batteriequalität" wurde ebenfalls als strategischer Rohstoff identifiziert, womit sein hoher Stellenwert für die Bemühungen Europas zur Dekarbonisierung und für Anwendungen in der Verteidigung und Raumfahrt anerkannt wird.



Europa ist derzeit zu 90 % auf Importe von hochreinem Mangan angewiesen.1 Das Chvaletice-Projekt des Unternehmens wird bei voller Produktion voraussichtlich fast 50 kt hochreines Manganmetall pro Jahr liefern und damit etwa 25 % des europäischen Bedarfs decken und der EU helfen, ihre Abhängigkeit vom Handel mit diesem strategischen Rohstoff zu verringern.

Das Chvaletice-Projekt unterstützt die EU-Forderung nach lokaler Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung von recycelten Rohstoffen. Das Gesetz setzt klare Maßstäbe für den inländischen Abbau, die Verarbeitung und das Recycling. Bis zum Jahr 2030 sollen alle kritischen Rohstoffe, die in der EU jährlich verbraucht werden, folgende Kriterien erfüllen: 10 % sollen aus Quellen in der Europäischen Union gewonnen werden; 40 % sollen innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden; und 15 % sollen aus recycelten Materialien stammen.

10 % sollen aus Quellen in der Europäischen Union gewonnen werden; 40 % sollen innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden; und 15 % sollen aus recycelten Materialien stammen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Chvaletice-Projekt alle drei Anforderungen erfüllt. Die hochreinen Manganprodukte des Projekts werden in der Tschechischen Republik abgebaut und veredelt. Da im Rahmen des Projekts Mangan aus historischen Bergbauabfällen wiederaufbereitet wird, um hochreines Mangan für die Lieferkette von Elektrofahrzeugbatterien zu produzieren, können die Produkte des Projekts ebenfalls als Recyclingmaterial eingestuft werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Evaluierung der Wiederaufbereitung von manganreichen Nebenprodukten aus dem Batterierecycling begonnen.

Das Chvaletice-Projekt erfüllt die Kriterien für die Anerkennung als strategisches Projekt. Zur Stärkung der EU-Rohstoffwertschöpfungskette führt das Gesetz über kritische Rohstoffe das Konzept der strategischen Projekte ein, d. h. Projekte, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Versorgung der EU mit strategischen Rohstoffen leisten. Weitere Anerkennungskriterien sind: Das Projekt ist technisch durchführbar und die Produktionsmengen können mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden. Das Projekt wird nachhaltig durchgeführt: Minimierung der Umweltauswirkungen, Anwendung sozialverträglicher Praktiken, Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und sinnvolle Einbindung der lokalen Gemeinschaften. Das Projekt hat einen grenzüberschreitenden Nutzen über den betreffenden Mitgliedstaat hinaus.

Das Projekt ist technisch durchführbar und die Produktionsmengen können mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden. Das Projekt wird nachhaltig durchgeführt: Minimierung der Umweltauswirkungen, Anwendung sozialverträglicher Praktiken, Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und sinnvolle Einbindung der lokalen Gemeinschaften. Das Projekt hat einen grenzüberschreitenden Nutzen über den betreffenden Mitgliedstaat hinaus.

Es wird ein Europäischer Ausschuss für kritische Rohstoffe (der "Ausschuss") eingerichtet, der die Anträge auf Anerkennung als strategisches Projekt bewertet. Der Ausschuss legt der Kommission eine Stellungnahme vor, die dann innerhalb von 60 Tagen eine Entscheidung über die Anerkennung eines Projekts als strategisches Projekt trifft.

Für Euro Manganese ist anzumerken, dass die Kommission der Bearbeitung von Anträgen für Projekte auf bestimmten Stufen der Wertschöpfungskette Vorrang einräumen kann, um eine ausgewogene Vertretung strategischer Projekte für alle strategischen Rohstoffe zu gewährleisten und die im Gesetz festgelegten Benchmarks für den Abbau und die Verarbeitung zu erreichen (siehe obigen Punkt). Als derzeit einzige bekannte Manganressource in der EU ist das Unternehmen der Ansicht, dass dem Chvaletice-Projekt Priorität eingeräumt werden sollte.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Antrag auf Anerkennung des Chvaletice-Projekts als strategisches Projekt zu stellen, sobald das Antragsverfahren eröffnet wird.

Strategische Projekte, die für eine vorrangige Genehmigung in Frage kommen. Das Gesetz über kritische Rohstoffe sieht eine zentrale Anlaufstelle vor, in der die Mitgliedstaaten eine einzige nationale Behörde benennen, die für die Erleichterung und Koordinierung des Genehmigungsverfahrens zuständig ist. Strategische Projekte sind vorrangig zu behandeln, und zwar auch Projekte, die vor ihrer Ausweisung als strategische Projekte in das Genehmigungsverfahren aufgenommen wurden.

Das Gesetz über kritische Rohstoffe sieht eine zentrale Anlaufstelle vor, in der die Mitgliedstaaten eine einzige nationale Behörde benennen, die für die Erleichterung und Koordinierung des Genehmigungsverfahrens zuständig ist. Strategische Projekte sind vorrangig zu behandeln, und zwar auch Projekte, die vor ihrer Ausweisung als strategische Projekte in das Genehmigungsverfahren aufgenommen wurden. Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln und Erleichterung von Abnahmevereinbarungen für strategische Projekte. Das Gesetz über kritische Rohstoffe schlägt vor, die Mitgliedstaaten und die Kommission mit den einschlägigen Finanzinstitutionen und InvestEU zusammenzubringen, um den Zugang zu Finanzmitteln für strategische Projekte zu erörtern und zu koordinieren und um Abnahmevereinbarungen zu erleichtern. Zu den im Gesetz genannten Kapitalquellen gehören: die Europäische Investitionsbank ("EIB") und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBWE"); private Finanzinstitute; Instrumente und Programme der Mitgliedstaaten, einschließlich nationaler Banken und Institutionen; und einschlägige Förder- und Finanzierungsprogramme der Europäischen Union.

die Europäische Investitionsbank ("EIB") und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBWE"); private Finanzinstitute; Instrumente und Programme der Mitgliedstaaten, einschließlich nationaler Banken und Institutionen; und einschlägige Förder- und Finanzierungsprogramme der Europäischen Union.

Bemerkenswert ist, dass die Kommission vor kurzem die Vorschriften für staatliche Beihilfen angepasst hat, um den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Gewährung von Beihilfen zu geben, auch für die Produktion kritischer Rohstoffe im Zusammenhang mit den wichtigsten Netto-Null-Technologien.

___________________________________

1 Quelle: BMO Global Commodities Research.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

"Die Sicherung des Zugangs zu wichtigen Rohstoffen zur Unterstützung der Energiewende war noch nie so wichtig wie heute. Wir begrüßen das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Gesetz über kritische Rohstoffe und die damit verbundenen Möglichkeiten für das Chvaletice-Manganprojekt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, das Chvaletice-Projekt voranzutreiben, um die europäische Batterie-Wertschöpfungskette mit einer kohlenstoffarmen, sicheren Quelle für hochreines Mangan zu versorgen.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, dessen Ziel es ist, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft anfänglich die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec (Kanada), herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

