Öl- und Gasproduzenten wird an der Börse stets hinschtlich KGV & Co eine weitaus geringere Bewertung zugestanden als etwa den Erzeugern von Erneuerbaren Energien. Auch deshalb sind Energieriesen wie etwa TotalEnergies sehr bestrebt, sich ein möglichst grünes Image zu verpassen. Nachdem die Franzosen kürzlich wegen eines umstrittenen Ölprojekts in Afrika stark kritisiert wurden, will man nun wieder positive Schlagzeilen machen. So hat Totalenergies angekündigt, seine CO2-Emissionsziele zu verschärft. ...

