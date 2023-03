DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPARPAKET - Die Ampel-Koalition arbeitet nach Informationen des Handelsblatts aus Koalitionskreisen an einem Sparpaket. Dabei nehmen die Koalitionäre Förderprogramme und Subventionen ins Visier. "Alles kommt auf den Prüfstand", sagte ein Regierungsmitglied. Das Volumen des Sparpakets dürfte am Ende im einstelligen Milliardenbereich liegen. Ein Koalitionär sprach von einer "Mentalitätswende" im Bundeskabinett. "Den Ministern dämmert langsam, dass die Regierung als Ganzes sich beschränken muss. Ansonsten bekommen nur wieder die Minister was, die am lautesten schreien." (Handelsblatt)

KONJUNKTUR - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, befürchtet eine Belastung der Konjunktur durch die aktuellen Turbulenzen im Bankensektor. "Das größte Risiko ist eine Vertrauenskrise", sagte Fratzscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn Unternehmen nun Investitionen herunterfahren und Sparer den Banken nicht mehr trauen, wird aus der Angst eine selbsterfüllende Prophezeiung", warnte der Ökonom. Regierungen und Notenbanken müssten klar signalisieren, dass sie auf mögliche Probleme an den Finanzmärkten reagieren können und werden, forderte Fratzscher deshalb, betonte aber zugleich, dass es um die Stabilität der Finanzmärkte wesentlich besser bestellt sei als vor der Finanzkrise. (RND)

AMPEL - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist überzeugt, dass die Bundesregierung trotz vieler interner Unstimmigkeiten bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass SPD, Grüne und FDP bis 2025 gemeinsam regierten, betrage "110 Prozent", sagte Habeck der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Er zeigte sich überzeugt, dass die Streitigkeiten zu wesentlichen Gesetzesvorhaben am kommenden Wochenende beseitigt werden. "Das erwarte ich von uns allen", sagte er. "Der Koalitionsausschuss muss eine Dynamik schaffen. Das ist machbar, denn persönlich ist die Stimmung in der Koalition intakt." (FAZ)

KOALITIONSAUSSCHUSS - Der strittige Bundeshaushalt 2024 und die Finanzplanung für die kommenden Jahre stehen nicht auf der Tagesordnung des Treffens der Koalitionsspitzen am kommenden Sonntag. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Regierungskreise. Bislang gebe es keine Bewegung in dem Streit über zusätzliche Ausgabenprojekte und Einsparungen im Haushalt. Es seien weitere Gespräche auf hoher und höchster Ebene notwendig, bevor Entscheidungen fallen könnten, hieß es. (Rheinische Post)

AT1-ANLEIHEN - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass der Anteil von AT1-Instrumenten in den Kapitalanlagen deutscher Versicherer gering ist, da die Branche in ihren Portfolien bonitätsstarke Investments mit festen Kapitalflüssen favorisiere. "AT1-Instrumente weisen aufgrund ihrer Struktur diese Merkmale nur sehr eingeschränkt auf und dürften daher nur als Beimischung erfolgen", hieß es am Dienstag auf Anfrage beim GDV. Nach der Totalabschreibung der Papiere der Credit Suisse hatte es Turbulenzen am Markt für Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) gegeben. (Börsen-Zeitung)

BUNDESBANK/EZB - Die Europäische Zentralbank muss nach Ansicht von Bundesbank-Chef Joachim Nagel "stur" bleiben und die Zinsen weiter erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. "Unser Kampf gegen die Inflation ist nicht vorbei", sagte er der Financial Times. Der Preisdruck sei über die gesamte Wirtschaft hinweg hoch. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.