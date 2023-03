ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike nach "soliden Quartalszahlen" von 132 auf 139 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Michael Binetti begründete das höhere Kursziel unter anderem mit einer von 2024 auf 2025 verschobenen Bewertungsbasis. Die Bruttomarge habe im dritten Geschäftsquartal enttäuscht, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer Normalisierung bei den Abschreibungen auf Lagerbestände des Sportartikelherstellers dürften aber wieder höhere Bruttomargen einhergehen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

