Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der durch einen Bank Run ausgelöste Zusammenbruch der schlecht gemanagten und einseitig auf den Tech-Sektor ausgerichteten Silicon Valley Bank hatte die Finanzmärkte Anfang letzter Woche in Aufruhr versetzt, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Unbegrenzte Garantien für alle Kundeneinlagen durch die US-Notenbank und das US-Finanzministerium, sowie die neue Möglichkeit, bei der FED Anleihen gegen Liquidität zu parken, hätten die Finanzmarktstabilität gesichert und am Dienstag kurzzeitig die Wogen geglättet. Nach den USA hätten Spekulanten ab Mittwoch europäische Banken angezählt, allen voran die Schweizer Großbank "Credit Suisse", sodass die Angst vor einer systemischen Bankenkrise wie in 2008 erneut aufgeflammt sei. Gold sei als sicherer Hafen gesucht worden und infolgedessen auf 2.000 US-Dollar angestiegen, da die Märkte bereits mit einem weiteren Eingreifen von Regierungen und Notenbanken gerechnet hätten. ...

