US-Notenbankchef Chef Jerome Powell und seine Kollegen stehen vor einer ihrer schwierigsten Entscheidungen seit Jahren: ob sie die Zinsen erneut anheben sollen, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen oder ob eine Auszeit inmitten der schwersten Bankenkrise seit 2008 angezeigt ist. Die Entscheidung, ob die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben werden sollen, dürfte zum Teil davon abhängen, wie die Märkte die Zwangsehe der beiden Schweizer Bankenriesen UBS und Credit Suisse sowie andere Maßnahmen zur Beruhigung der Ängste vor einer Ansteckung des Bankensystems bislang aufgenommen haben. Die Fed hat im vergangenen Jahr versucht, ihre Zinsschritte im Voraus anzukündigen, um Überraschungen zu vermeiden und die Volatilität zu minimieren. Doch nun ist sie mit einer diffusen Krisenlage konfrontiert. Die Zins-Futures preisen aktuell eine Erhöhung um 25 Basispunkte zu 89 Prozent ein, nachdem der Wert zu Wochenbeginn kurz auf unter 50 Prozent gefallen war.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsberich

- DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+ 9,9% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+10,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.398,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.037,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 12.871,50 +0,0% Nikkei-225 27.466,61 +1,9% Schanghai-Composite 3.256,55 +0,0% Hang-Seng-Index 19.598,71 +1,8% +/- Ticks Bund -Future 136,00 +12 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.195,34 +1,8% DAX-Future 15.423,00 +1,8% XDAX 15.263,60 +1,8% MDAX 27.018,71 +1,6% TecDAX 3.238,09 +0,5% EuroStoxx50 4.181,60 +1,5% Stoxx50 3.816,26 +1,0% Dow-Jones 32.560,60 +1,0% S&P-500-Index 4.002,87 +1,3% Nasdaq-Comp. 11.860,11 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,93 -194

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Stimmung an den europäischen Börsen dürfte positiv bleiben, nachdem die Stabilisierungsmaßnahmen der Zentralbanken und Politik für die Credit Suisse bzw First Republic Bank Wirkung zeigten und die Sorgen vor einer neuen Finanzkrise haben deutlich nachgelassen haben. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Dienstag, dass die Regierung einspringen könnte, um die Einlagen weiterer Banken zu schützen, wenn die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sähen. Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Ein Verzicht auf eine Erhöhung könnte sich nach Einschätzung aus dem Handel sogar als kontraproduktiv erweisen, weil er als möglicher Hinweis auf weitere Probleme im Bankensektor interpretierbar wäre.

Rückblick: Fest - Angeführt wurde der Aufschwung von den Finanztiteln, nachdem die Sorgen um den Sektor nach dem erzwungenen Zusammenschluss der angeschlagenen Credit Suisse mit der UBS etwas abgeebbt waren. Gestützt wurde die Stimmung für den Sektor auch von beschwichtigenden Aussagen der EZB zur Liquiditätsversorgung. Der Bankenindex stand mit plus 3,7 Prozent weit vorn, im Verlauf überholt nur von den Finanzdienstleistern (+4,4%). Die Verluste der voll abgeschriebenen AT1-Anleihen der Credit Suisse im Umfang von 16 Milliarden Franken dürften hauptsächlich bei Vermögensverwaltern aufgelaufen sein, also weniger bei Banken und Versicherern, hieß es von Analysten. UBS machten einen Satz um 12,1 Prozent und Credit Suisse um 7,3 Prozent. Unicredit gewannen 7 Prozent. BBVA legten um 5,4 Prozent zu. Swatch stiegen um 4 Prozent, Richemont um 2,9 Prozent, angetrieben auch von starken Uhren-Exportdaten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX hat seit dem Tief vom frühen Montag etwa 750 Punkte zugelegt. Angeführt wurde der Aufschwung erneut von den Bankwerten, Commerzbank erholten sich um weitere 7,4 und Deutsche Bank um 6,1 Prozent. Allianz und Munich Re legten zwischen 2 und 3 Prozent deutlich zu. RWE gewannen nach endgültigen Geschäftszahlen 1,4 Prozent. Gut kam vor allem die Dividendenplanung an. Auf einem neuen 21-Jahreshoch notierten Deutsche Telekom (+0,5%), auch wenn sie als eher defensive Aktie etwas hinterherhinkten. Thyssenkrupp zogen um 4,5 Prozent an. Positiv werteten Händler Berichte, wonach CVC für die Stahlsparte bieten soll, womit der Stahlhersteller unter anderem seine Pensionsverpflichtungen los werden könnte. Amadeus Fire sprangen um 7,5 Prozent an. 2022 erreichte der Personalvermittler bei Umsatz und Betriebsegewinn Höchststände. Die Dividende stieg um 48 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Adidas wurden bei Lang & Schwarz 2 Prozent fester gehandelt, nachdem der Wettbewerber Nike Drittquartalszahlen vorgelegt hatte. Puma lage dagegen etwas leichter im Markt. Varta reagierten kaum auf die abgeschlossene Kapitalerhöhung. Deutsche Euroshop legten um knapp 2 Prozent zu. Der Shoppingcenter-Investor übertraf 2022 sein eigenes Gewinnziel.

USA - AKTIEN

Fest - Mit der nachlassenden Sorge um eine Banken- bzw. Finanzkrise erholten sich die Indizes. Nach der Rettung der in Schieflage geratenen und systemrelevanten Credit Suisse deutete sich auch eine Rettung des kleinen Regionalinstituts First Republic Bank in den USA an. Der Kurs sprang um 29,5 Prozent nach oben, er war zuletzt nach Schwierigkeiten der Bank abgestürzt. Befeuert wurde der Kurs von Berichten, wonach JP Morgan daran arbeitet, die Bank zu stützen. Zudem sagte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die Regierung einspringen könnte, um die Einlagen weiterer Banken zu schützen, wenn die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sähen. Der Bankenindex im S&P-500 erhöhte sich um 3,6 Prozent. Im Dow legten JP Morgan um 2,7 und Goldman Sachs um 2,5 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,16 +17,1 3,99 -26,2 5 Jahre 3,73 +14,3 3,59 -26,8 7 Jahre 3,69 +12,0 3,57 -28,3 10 Jahre 3,60 +11,4 3,48 -28,2 30 Jahre 3,72 +5,3 3,67 -24,7

Sichere Häfen waren angesichts der Entspannung im Bankensektor nicht mehr gefragt. So hielt der Ausverkauf bei den Rentenpapieren an und die Renditen stiegen erneut. Zudem wird bei der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank inzwischen klar mehrheitlich wieder mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0772 +0,0% 1,0770 1,0771 +0,6% EUR/JPY 142,64 +0,1% 142,54 142,46 +1,6% EUR/CHF 0,9941 +0,1% 1,0845 0,9928 +0,4% EUR/GBP 0,8808 -0,1% 0,8813 0,8834 -0,5% USD/JPY 132,42 +0,1% 132,35 132,27 +1,0% GBP/USD 1,2229 +0,1% 1,2222 1,2192 +1,1% USD/CNH 6,8896 +0,2% 6,8769 6,8833 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.241,15 +0,6% 28.077,17 28.216,28 +70,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach einer zwischenzeitlichen leichten Erholung leicht nach, er war als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gesucht. Der Dollarindex reduzierte sich um 0,1 Prozent. Der Euro zog im Zuge der gestiegenen Risikoneigung an. Im Handel verwies man auf die Entspannungen im Bankensektor. Die Gemeinschaftswährung legte auf 1,0770 Dollar zu nach einem Tagestief bei 1,0704. Im Tageshoch bei 1,0789 Dollar hatte die Währung den höchsten Stand seit fünf Wochen markiert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 69,67 -100,0% -69,67 -14,2% Brent/ICE 74,58 75,32 -1,0% -0,74 -12,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit der Entspannung im Bankensektor wurde am Ölmarkt eine Finanzkrise mit in der Folge mutmaßlich nachlassender Ölnachfrage ausgepreist. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,7 Prozent nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.940,92 1.941,24 -0,0% -0,33 +6,4% Silber (Spot) 22,38 22,38 -0,0% -0,00 -6,6% Platin (Spot) 980,65 975,70 +0,5% +4,95 -8,2% Kupfer-Future 3,98 3,99 -0,3% -0,01 +4,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab deutlich nach um fast 2 Prozent auf 1.940 Dollar. Am Vortag war das Edelmetall mit einem Tageshoch von 2.015 Dollar noch auf den höchsten Stand seit April 2022 geklettert, weil es da noch starken Zulauf als sicherer Hafen angesichts der Probleme im Bankensektor erhalten hatte.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Industriestrompreis

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Hoffnungen auf eine schnelle Einführung eines Industriestrompreises gedämpft. "Unser Ziel ist, dass die Industrie den günstigen Strom aus den erneuerbaren Energien beziehen kann. Das geht nur in Etappen, und man braucht mehrere Instrumente", sagte er.

EU - Verbrenner-Aus

Der Streit mit der Bundesregierung über das europaweite Verbrenner-Aus ab 2035 wird kurz vor dem EU-Gipfel zur Zitterpartie. Die EU-Kommission hat in Sachen synthetische Kraftstoffe einen Kompromissvorschlag gemacht, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing aber abgelehnt hat.

RUSSLAND/CHINA

Russland und China haben nach Angaben von Kreml-Chef Wladimir Putin ein Abkommen zum Bau der Erdgaspipeline "Kraft Sibiriens 2" beschlossen. Sie soll Sibirien mit dem Nordwesten Chinas verbinden.

UKRAINE-KRIEG

- Der IWF hat sich mit der Ukraine auf ein Kreditpaket in Höhe von rund 15,6 Milliarden Dollar geeinigt.

- Nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Chinas Staatschef Xi Jinping, sein Land wolle zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beitragen.

- Die USA wollen der Ukraine die versprochenen Abrams-Kampfpanzer im Herbst liefern und damit schneller als erwartet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

SPANIEN - Politik

Zwei Monate vor den Kommunal- und Regionalwahlen in Spanien muss sich Ministerpräsident Pedro Sánchez einem Misstrauensantrag der rechtsextremen Partei Vox stellen. Er hat jedoch kaum Aussicht auf Erfolg.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat im vergangenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel (FFO) übertroffen. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 6,4 Prozent auf 130,1 Millionen. Maßgeblich für das Übertreffen seien insbesondere niedrigere Mietausfälle und geringere Rückgänge bei Mieten als zuvor angenommen gewesen, erklärte Vorstand Hans-Peter Kneip. Das EBIT lag mit 152,4 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Durch das im Vergleich zu 2021 niedrigere Bewertungsergebnis ergab sich ein von 59,9 auf 21,4 Millionen Euro rückläufiger Konzerngewinn. Für 2023 erwartet das Unternehmen FFO von 153 bis 160 Millionen Euro. Der Dividendenvorschlag soll am 27. April veröffentlicht werden.

SUSE

Der Aufsichtsrat hat den Branchenveteranen Dirk-Peter van Leeuwen mit Wirkung zum 1. Mai zum neuen CEO bestellt. Melissa Di Donato, die das Unternehmen seit 2019 und durch den Börsengang geführt hat, tritt zurück.

VARTA

hat mit der angekündigten Kapitalerhöhung rund 51 Millionen Euro erlöst.

CA IMMOBILIEN

Der Aufsichtsrat und die Vorstandsvorsitzende Silvia Schmitten-Walgenbach haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung per 31. März geeinigt. Hintergrund sind unterschiedlichen Ansätzen in der Priorisierung der Umsetzung der Unternehmensstrategie.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die Bonuszahlungen einzufrieren, nachdem die Bank der Übernahme durch die Konkurrentin UBS mit einem hohen Abschlag zugestimmt hatte. Die Schweiz beruft sich dabei auf eine Vorschrift, die greift, wenn systemrelevante Banken staatliche Beihilfe erhalten.

NESTLE

will daran arbeiten, den Nährwert seiner Snacks, Getränke und Lebensmittelprodukte zu verbessern, nachdem mehr als die Hälfte seines Portfolios als ungesund eingestuft wurde.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem Drittquartal 2022/23 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Bruttomarge reduzierte sich allerdings um 330 Basispunkte auf 43,4 Prozent. Nike setzte 12,39 Milliarden Dollar um, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten mit 11,48 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn fiel von 1,4 auf 1,24 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,79 Dollar, Analysten hatten 0,56 Dollar prognostiziert.

