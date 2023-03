Die Semperit-Gruppe verzeichnete 2022 einen Umsatz- und Ergebnisanstieg im fortgeführten Geschäftsbereich (Sektor Industrie plus Produktion von Operationshandschuhen, Medizinsparte wird bekanntlich in zwei Schritten veräußert). Der Umsatz konnte, durch höhere Verkaufspreise, um 29,6 Prozent auf 779,8 Mio. Euro erhöht werden. Das EBITDA wurde um 86,2 Prozent auf 100,5 Mio. Euro erhöht, das EBIT verbesserte sich um 146 Prozent von 25,2 Mio. Euro in 2021 auf nunmehr 62,1 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern (fortgeführter und aufgegebener Geschäftsbereich zusammen) betrug -5,6 Mio. Euro (2021: 247,5 Mio. Euro). Der negative Saldo ist laut Semperit auf die nachteilige Geschäftsentwicklung des aufgegebenen Geschäftsbereichs ...

