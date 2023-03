Wienerberger - Discount- und Einkommensstrategien

Der Weltmarktführer bei Ziegeln, der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger (AT0000831706), meldete im Februar das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte mit einem Umsatzplus von 25 Prozent auf knapp 5 Mrd. Euro und einem EBITDA-Plus von 48 Prozent auf 1 Mrd. Euro. Wienerberger hat zwar in den letzten Jahren die Abhängigkeit vom Neubaugeschäft deutlich reduziert und ist in den widerstandsfähigen Bereichen Infrastruktur und Renovierung gewachsen, dennoch sind die Herstellungsprozesse energieintensiv, weshalb ein Anstieg der Energiepreise die Ertragsaussichten negativ beeinflussen könnte - Zertifikate können daher den defensiven Einstieg ermöglichen.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (September 2023)

Schließt die Aktie am 15.9.23 über dem Cap von 26,50 Euro, dann bringt das Discount-Zertifikat der RCB mit der ISIN AT0000A2ZWB5 beim Kaufpreis von 24,23 Euro einen Gewinn von 2,27 Euro oder 18,2 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

In Zeichnung: Aktienanleihe mit 12,25 Prozent Kupon (März 2024)

Die Aktienanleihe der Erste Group mit der ISIN AT0000A32T10 zahlt einen fixen Kupon in Höhe von 12,25 Prozent p.a. Der Basispreis entspricht dem Schlusskurs vom 30.3.23. Schließt die Aktie am Bewertungstag 22.3.24 unter dem Basispreis, enthalten Anleger die Anzahl Aktien, die durch das Bezugsverhältnis definiert ist (= 1.000 Euro / Basispreis in Euro), Bruchteile werden in bar ausgeglichen.

In Zeichnung: Aktienanleihe Protect Pro mit 8,75 Prozent Kupon / 20 Prozent Puffer

Mehr Sicherheit durch Barriere: Die Aktienanleihe Protect Pro der Erste Group mit der ISIN AT0000A32T28 zahlt einen fixen Kupon von 8,75 Prozent p.a. Der Basispreis wird durch den Schlusskurs vom 30.3.23 definiert, die Barriere bei 80 Prozent dessen festgelegt. Sie wird in dieser Pro-Variante nicht täglich (kontinuierlich) betrachtet, sondern nur am Bewertungstag (22.3.24); sollte sie dann unterschritten werden, erhalten Anleger die durch das Bezugsverhältnis definierte Aktienanzahl, die hier durch die Barriere definiert wird (= 1.000 Euro / Barriere in Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die davon ausgehen, dass die Preise für Baumaterial im inflationären Umfeld für die nächsten sechs bis zwölf Monate zumindest konstant bleiben und keine Schocks die Nachfrage reduzieren oder das Energieangebot treffen, können mit den Produkten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Wienerberger-Aktie profitieren und leichte Rücksetzer verkraften.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wienerberger-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wienerberger-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de