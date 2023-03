Im Jahr 2022 sind in Deutschland mehr große Solarthermie-Anlagen für die Fernwärme in Betrieb gegangen als je zu vor. Dies zeigen Daten, die das Steinbeis-Forschungsinstitut Solites im Rahmen des Projektes SolnetPlus erhoben hat. Die Wärmeleistung der Fernwärme-Solarthermieanlagen erreicht erstmals den dreistelligen Megawattbereich. Aktuell können bei blauem Himmel über ganz Deutschland bis zu 102 Megawatt Solarthermie in die Fernwärme einspeisen. Denn 33.879 Quadratmeter neue Solarkollektorflächen ...

