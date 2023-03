Beitrag von Carlos Link-Arad Anleihen sind eine beliebte Anlageform für Investoren, die eine stabile Rendite und ein geringeres Risiko suchen. Im Gegensatz zu Aktien bieten Anleihen Investoren eine feste Rendite und eine klar definierte Laufzeit, was sie zu einer attraktiven Wahl für den Vermögensaufbau macht.

Aber was genau sind Anleihen und wie können sie Investoren dabei helfen, ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre finanziellen Ziele zu erreichen? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Rolle von Anleihen beim Vermögensaufbau, die Unterschiede zwischen Staats- und Unternehmensanleihen und die verschiedenen Möglichkeiten, wie Privatanleger in Anleihen investieren können.

Was sind Anleihen?

Anleihen sind eine Form der Kapitalbeschaffung, bei der Unternehmen oder Regierungen Schulden aufnehmen, um Geld für ihre Aktivitäten zu beschaffen. Sie bieten Anlegern eine Möglichkeit, in diese Schulden zu investieren und regelmäßige Zinszahlungen zu erhalten.

