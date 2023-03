Die Aktie von Amazon hat die Marke von 100 Dollar zurückerobert. Am Dienstag war der Titel in der allgemeinen Marktberuhigung gefragt und ging mit einem Plus von drei Prozent aus dem Handel. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf 20 Prozent. Rückenwind für Amazon gab es von der Bank of America.Die Analysten loben in ihrer aktuellen Studie die Effizienzverbesserungen bei Amazon. Der E-Commerce- und Cloudgigant hatte am Montag die Streichung von weiteren 9.000 Stellen bekanntgegeben. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...