Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sank in Norwegen im Februar auf 47,5 Punkte gegenüber dem nach unten revidierten Wert von 49,6 im Januar, so die Analysten von Postbank Research.Damit habe der Indikator den dritten Monat in Folge auf eine Schrumpfung der Produktionstätigkeit hingewiesen. Die Auftragseingänge seien auf mit 43 Zählern auf ein Zweieinhalbjahrestief gefallen. ...

