founders ID Finance

Führendes spanisches Fintech-Unternehmen ID Finance schließt Finanzierungsrunde über 30M € angeführt von Kingsway Capital ab Dank des Kapitalzuschusses, der aufgrund des strategischen Charakters des Unternehmens einer Genehmigung der spanischen Regierung bedurfte, kann ID Finance die Financial-Wellness-App Plazo in Spanien weiterentwickeln und deren Markteinführung in Mexiko vorantreiben. 22. März 2023 - ID Finance gibt bekannt, eine 30 Millionen Euro Investition von dem britischen Vermögensverwalters Kingsway Capital erhalten zu haben. Nach einer positiven Bewertung durch die Externe Investitionsbehörde wurde die Transaktion vom spanischen Ministerrat genehmigt und stellt offiziell den größten Investitionszufluss in ein spanisches Fintech-Unternehmen im Jahr 2023 dar. Die Transaktion umfasst sowohl eine primäre Kapitalerhöhung als auch eine Übernahme von Anteilen früherer Investoren des Unternehmens. Die Kapitalzuführung erfolgt in Form eines Wandeldarlehens mit einer maximalen Firmenbewertung von 235 Millionen Euro. Die Finanzmittel werden in das organische Wachstum des Unternehmens mit besonderem Schwerpunkt auf dem Ausbau von Plazo, der Flaggschiff-App des Unternehmens für Financial Wellness, sowohl in Spanien als auch in Mexiko investiert. Angesichts der strategischen Bedeutung der App wird Mitgründer Boris Batine CEO von Plazo. Boris Batine, Mitgründer von ID Finance: "Ich freue mich sehr, Kingsway als unseren strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Mit dem neuen institutionellen Investor eröffnen sich für ID Finance bislang ungekannte Möglichkeiten. Dies ist der Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen und wir sind sehr gespannt auf die gemeinsamen Zukunftsperspektiven." Tamir Saeed, Geschäftsführer von Kingsway Capital: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ID Finance und unterstützen ihr Ziel, allen Verbrauchern in Industrie- und Schwellenländern endlich Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen. ID Finance kann auf große Erfolge bei der Nutzung von Technologie und Datenanalyse zur Entwicklung innovativer Finanzprodukte zurückblicken. Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist, um nennenswerte Marktanteil zu sichern und die finanzielle Integration in Europa und Lateinamerika weiterzuentwickeln." ID Finance verfügt über mehr als 5 Millionen registrierte Nutzer in Spanien und Mexiko und nutzt modernste Analysefunktionen und fortschrittlichste Algorithmen des maschinellen Lernens, um diesen über seine Financial-Wellness-App Plazo Zugang zu wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungen zu bieten. Über ID Finance www.idfinance.com

ID Finance ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien und Tätigkeiten in Spanien und Mexiko. Sein Angebot konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen Finanztechnologie-Unternehmen in Spanien und Mexiko, die sich verpflichtet haben, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen und zu kompensieren. Das Unternehmen ist konstant rentabel und hat seit seinem Beginn 2015 etwa 10 Millionen Kreditanträge abgewickelt. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance in letzter Zeit als Marktführer konsolidiert und baut ihren Kundenstamm immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 seine Financial-Wellness-App Plazo auf den Markt gebracht, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance Plazo katia.ballano@idfinance.com +34 649 799 327



