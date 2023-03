Mehrere Standorte erzielen bei unabhängiger Verifizierung Ergebnisse im oberen Quartil

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass im vergangenen Jahr mehrere seiner Produktionsstandorte ihre Selbstbewertungen in den Modulen "Higg Facility Environmental Module" (Higg FEM) und "Higg Facility Social Labor Module" (Higg FSLM) von einer unabhängigen Prüfstelle verifizieren ließen und dabei Ergebnisse im oberen Quartil erzielten.

The LYCRA Company's manufacturing sites in Waynesboro, Virginia; Maydown, Northern Ireland; and Foshan, China, completed verification for the Higg FEM module, while its Tuas, Singapore, and Maydown sites completed verification for the Higg FSLM module.

Die Produktionsstätten von The LYCRA Company in Waynesboro (Virginia, USA), Maydown (Nordirland) und Foshan (China) schlossen die Verifizierung für das Higg-FEM-Modul ab, wohingegen die Standorte in Tuas (Singapur) und Maydown die Verifizierung für das Higg FSLM-Modul absolvierten. Eine Ausgabe der geprüften Berichte für Higg FEM und Higg FSLM kann unter communications@lycra.com angefordert werden.

Das Higg FEM-Modul prüft Luftemissionen, Energienutzung, Umweltmanagementsysteme, Abwasser, Abfall, Chemikalienmanagement und Wasserverbrauch. Die sechs Produktionsstätten von The LYCRA Company haben die Selbstbeurteilung durchgeführt, wobei die drei oben genannten Standorte die Verifizierung erhalten haben. Das Unternehmen strebt an, bis 2024 die Higg FEM-Verifizierung für so viele Standorte zu erlangen, das diese insgesamt 80 der LYCRA®-Faserproduktion ausmachen.

"The LYCRA Company hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Verwendung glaubwürdiger und unabhängig geprüfter Daten zu einem Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit zu avancieren", so Alan McElreavey, Operations Sustainability Program Manager bei The LYCRA Company. "Die Higg Facilities-Module finden in der Bekleidungsindustrie weithin Anwendung, wenn es darum geht, die Umweltauswirkungen von Produktionsanlagen zu beurteilen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen und unsere Fortschritte in Bezug auf die festgelegte Ausgangs-Performance zu messen. Die Durchführung der Higg-Module für Produktionsanlagen fördert Verhaltensweisen, die in unserem Unternehmen verankert werden, was zu einer Verbesserung unserer Nachhaltigkeitskultur führt und messbare Veränderungen bewirkt."

"Das Higg FEM-Modul ist auf unsere Ziele in wichtigen Wirkungsbereichen abgestimmt und hilft uns dabei, unser Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern und als guter Corporate Citizen zu agieren", so Hector Chapa, Business Integration Manager bei The LYCRA Company. "Ferner unterstützt es zwei Säulen unserer Nachhaltigkeitsplattform Planet Agenda Corporate Responsibility und Manufacturing Excellence."

Die Produktionsstandorte von The LYCRA Company in Tuas (Singapur) und Maydown (Nordirland) unterzogen sich ebenfalls einer Verifizierung ihres Higg FSLM-Moduls durch eine unabhängige Prüfstelle, wobei beide Standorte Werte im oberen Quartil erreichen konnten. Die Selbstbewertung nach dem Higg FSLM-Modul gibt Aufschluss über den sozialen Fortschritt und die Arbeitsbedingungen an den einzelnen Standorten, einschließlich Vergütung, Gesundheit und Sicherheit, und zeigt Bereiche auf, in denen kontinuierliche Verbesserungen möglich sind.

"Unsere Kunden im vor- und nachgelagerten Bereich verlangen von Anbietern wie uns zunehmend unabhängige Zertifizierungen, die die Umweltauswirkungen der Anlagen sowie die sozialen und arbeitsrechtlichen Praktiken am Arbeitsplatz bewerten", so Kok Beng Chew, Asia Pacific Regional Operations Director. "Die Higg Facility Tools sind heute für Unternehmen unverzichtbar, denn sie ermöglichen es uns, den Kurs zu halten und ein verantwortungsbewusster Spandex-Hersteller zu sein."

The LYCRA Company ist Mitglied der Sustainable Apparel Coalition, einer gemeinnützigen Allianz, die die Higg Facility Tools entwickelt hat. Die globale Organisation besteht aus über 280 Stakeholdern in der Bekleidungsbranche.

Wenn Sie mehr über die von The LYCRA Company durchgeführten Higg-Beurteilungen erfahren möchten, klicken Sie hier.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technischen Kompetenzen, nachhaltigen Lösungen sowie ihren einzigartigen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Die Firmentradition der The LYCRA Company reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA® entwickelt wurde. Heute verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Wert der Produkte seiner Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

