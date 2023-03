München (ots) -Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek.www.ardmediathek.de/kultur (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fkultur&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C8a17a014c9894b6d340c08db2a26d162%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638150118424580006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wfxDk%2FTJLFzH%2BN1neGLWptkvqJznqgEhrumQqNoDHTw%3D&reserved=0)AKTEURE DES WANDELS:Suffragette · Taten statt WorteHistoriendrama (103 min.) / ONE / online bis 3. April 2023Eine junge Arbeiterin wird Teil des Kampfs britischer Frauen um das Wahlrecht - gegen die Polizei und ihren eigenen Ehemann: Vom friedlichen Protest zu Hungerstreiks und Brandsätzen. Ein fesselndes - großartig besetztes - Historiendrama über einen Meilenstein auf dem Weg zur weiblichen Gleichberechtigung.

RAUM DER MÖGLICHKEITEN:
Bitcoineros · Das digitale Gold
Dokumentation (45 min) / BR Fernsehen / online bis 28. März 2023
Hochambitionierte Visionen treffen auf Wirklichkeit: Kryptowährung gilt in Lateinamerika als die Chance. Die Doku begibt sich auf einen spannenden Roadtrip durch Guatemala und El Salvador.

SPRACHGEWALTIG:
Warum ist Rammstein so kontrovers?
Dokumentation (23 min.) / online bis 15. Februar 2028
Deutschlands Schockrocker begeistern Fans weltweit und sorgen für Tabubrüche mit einem gekonnten Spiel von Provokationen. Die Doku erzählt von ihrem Ursprung in der DDR und fragt, wo steht die Band politisch?

KONSTRUKTIV:
Lieder gegen Hass und Hetze
Dokumentation (15 min.) / MDR-Fernsehen / online bis 11. März 2024
Der polnische LGBTQI-Chor "Voces Gaudii" traut sich etwas: Die 50 Schwulen und Lesben planen ein Konzert in einer der konservativsten Regionen Polens.

UTOPIEN ERWÜNSCHT:
Co:Creation · Garten der Lust im Hier und Heute
Dokumentation (56 min.) / Experiment / WDR / online bis 9. Februar 2024
Der "Garten der Lüste" von Hieronymus Bosch hat fünf Kunstschaffende inspiriert, gemeinsam eine moderne, digitale Version des Gartens zu kreieren.